Kaleva ruotii Stora Enson päätöstä lopettaa paperin ja sellun tuotanto Kemin Veitsiluodossa.

”Paperiteollisuudessa kyyti on viime aikoina ollut kylmää niin Suomessa kuin muualla. – – Taustalla on vuosia jatkunut paperin kysynnän lasku Euroopassa. Koronavirus­pandemia on lisäksi kiihdyttänyt kuluttajakäyttäytymisen muutosta.”

”Ylikapasiteetin kanssa kamppailevien paperitehtaiden on vaikea parantaa kilpailukykyään. Vaikean markkinadynamiikan oloissa Stora Enson päätös ei tullut suurena yllätyksenä. Tuotanto ei vastaa maailmanmarkkinoiden tarpeita.”

”Kemissä tunnelmat ovat kahtiajakoiset. Metsä Groupin 1,6 miljardin euron biotuotetehtaan rakentaminen on alueelle jättipotti. Veitsiluodon sulkeminen on puolestaan metsä­teollisuuden historian suurimpia lopettamispäätöksiä.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että uutinen Veitsiluodon tehtaiden lopettamisesta ei tullut yllätyksenä.

”Silti on vaikea kuvitella, että tehtaiden kassavirta olisi negatiivinen, koska ulospäin kaikki vaikuttaa olevan kohdallaan. Kyse on tehokkaasta integraatista, mikä tarkoittaa sitä, että tehdasalueella on sellutehdas, saha ja paperikoneita. Kaiken lisäksi integraatti sijaitsee meren rannalla. Vesikuljetukset ovat halpoja.”

”Muuallakin Euroopassa on nähty vastaava kehitys. Kun vielä 2010 paperikoneita oli 257, viime vuonna niitä oli enää 135. Lopetetuista 122 paperikoneesta ainoastaan 25 on muutettu muuhun tuotantoon.”

”Kun asiat sanotaan halki, tuskin kukaan kiistää sitä seikkaa, että A4-kopiopaperin valmistus on kovin vaatimaton osoitus suomalaisesta osaamisesta. Paino- ja kirjoituspapereita on lisäksi kovin vaikea jalostaa nykyistä pitemmälle. Siksi jotain aivan uutta on pakko kehittää.”

Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että tuoreet uutiset Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta ja Vaasaan suunnitellusta akkutehtaasta kertovat rajusta rakennemuutoksesta.

”Siitä kertoo myös, että samassa kaupungissa tehdään maailman suurinta biotuoteinvestointia ja suljetaan sellu- ja paperitehdas.”

Lapin Kansa arvioi, että Stora Enson huono maine Lapissa vain synkkenee.

”Muistissa on, että sama valtio-omisteinen yhtiö sulki Kemijärven tehtaan vuonna 2008.”

Hufvudstadsbladet muistuttaa, että Kemiin rakennettava uusi biotuotetehdas tulee kilpailemaan Lapin metsien raaka-aineesta.

”Yhden kuolema on toisen vihreä kulta.”