Yhteistyön edellytykset heikentyivät 2010-luvulla, eikä vaurioita korjata hetkessä.

Vaikuttavuussäätiön tuore selvitys tuo ilmi, että tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyössä synnyttämät hyödyt voivat olla pitkäaikaisia yhteiskunnan kannalta.

Erityisesti konkreettiset tuotokset nostetaan usein esiin yhteistyön vaikutuksina, mutta myös aineettomilla hyödyillä voi olla pitkäkestoista vaikuttavuutta osaamisen kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen kautta.

Varsinkin julkisen rahoituksen antaja arvioi yhteistyön hyötyjä usein siltä kannalta, mitä konkreettisia tuloksia – kuten uusia tuotteita tai tieteellisiä julkaisuja – projekti tuottaa.

Aineettomia hyötyjä on vaikeampaa mitata kuin konkreettisia aikaansaannoksia. Aineettomia hyötyjä ovat muun muassa oppiminen, kehittynyt innovaatiokapasiteetti ja tiedonsiirto.

Hyödyt voivat syntyä vasta pitkällä aikavälillä, eikä niitä usein voi käsillä kosketella. Silti ne olisi tarpeellista huomioida osana yhteistyön edistämistä.

Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyö on heikentynyt selvästi 2010-luvulla. Tätä kuvaa se, että Suomessa korkeakoulujen elinkeinoelämältä saamat tulot ovat pudonneet selvästi alle EU- ja OECD-maiden keskitason.

Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tutkimuksessa syntynyt tietotaito otettiin niin tehokkaasti käyttöön, että meiltä haettiin oppia muualle Eurooppaan.

2010-luvulla yhteistyön edellytykset kuitenkin vaikeutuivat. Tähän kehitykseen on useita syitä. Esimerkiksi Nokialla on ollut aikaisempina vuosina suuri vaikutus tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, mutta tämä vaikutus on hiipunut.

Toinen syy on ollut huomattava leikkaus valtion eli käytännössä Tekesin (nykyisin Business Finland) myöntämään yritysten tutkimuksen tukeen. Tämä tuki kanavoitui varsinkin suurten yritysten tapauksessa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille ja lisäksi katalysoi yrityksiltä lisärahoitusta eli johti tavoitteelliseen yhteistyöhön. Leikkausten vaikutusta pahensivat muutokset rahoituksen ehtoihin, jotka rikkoivat pitkään toimineita yhteistyömalleja.

Aivan viime aikoina yritysten julkista tutkimusrahoitusta on taas lisätty ja uusia malleja kehitetty. Vaurioita ei kuitenkaan korjata hetkessä eikä pelkällä rahalla.

Vaikuttavuussäätiön selvitys nimittäin osoittaa, että pitkäjänteisyys ja luottamus ovat tärkeitä onnistuneelle yhteistyölle. Tempoilu rahoituksessa ja sen ehdoissa taas vaikuttaa hyvin kielteisesti.

Tämä ei tarkoita, etteikö rahoitusmalleja pitäisi uudistaa ympäristön muuttuessa, mutta sen pitäisi tapahtua tietoon pohjautuen ja hallitusti. Keinot ovat osaltaan tuttuja: suorat tuet, verotuet, toimijoita verkottavat ekosysteemit ja liikkuvuus. Toimenpiteiden pitäisi kuitenkin olla yhä kohdennetumpia ja yhteistyön edellytyksiä parantavia.

Suomen osaamisen kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyön kehittämisessä otetaan huomioon sekä välittömät aineelliset hyödyt että pidemmän aikavälin aineettomat hyödyt.

Lauri Oksanen

hallituksen puheenjohtaja, Vaikuttavuussäätiö

Nokian entinen tutkimusjohtaja

Arho Suominen

Principal Scientist, VTT, Industry Professor, Tampereen yliopisto

