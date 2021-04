Kiitos Outi Mehdolle ja Katri Pellikalle ansiokkaasta kirjoituksesta ”Jo pienet lapset tottuvat tavarapaljouteen” (HS Mielipide 17.4.).

On ristiriitaista, että mediassa puhutaan ilmastonmuutoksesta ja muistakin ympäristöongelmista, mutta samaan aikaan ihannoidaan kuluttamista, yleensä tarpeettomien tavaroiden hankintaa. On myös huomattava, että kun lapsille ostetaan nopeaan tahtiin leluja ja vaatteita, heiltä jää puuttumaan haaveilun ja odottamisen ilo. Kaikki on heti valmiina ehtimättä edes toivoa. Se latistaa tunne-elämää.

Aikuisten olisi hyvä myös korostaa lapsille, ettei ketään saa syrjiä, vaikka hänellä olisi edellistä muotia olevat vaatteet tai pari vuotta vanha puhelin. Sitä paitsi jos ostaisimme vähemmän turhia tavaroita, rahaa säästyisi tarpeellisiin, kauaskantoisiin hankintoihin. Näin talous olisi kodeissa vankemmalla pohjalla. Se loisi positiivista mielialaa ihmisille. Ostamatta jättäminen on ekoteko. Kun säästää kukkaroa, säästää myös luontoa.

Kirsti Sainio

Kirkkonummi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.