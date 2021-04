Helsingin kaupungin ja Suomen valtion on tehtävä kaikkensa, että vanhat, historialliset rakennukset säilytetään elävässä käytössä.

Presidentin virka-asunnon vieressä sijaitsevan Villa Granvikin niin sanottu ylähuvila on purku-uhan alla.­

Mitä ihmettä Helsingissä tapahtuu? Minkälaista kauhuhistoriaa nyt kirjoitetaan? Onko tämä pahempaa kuin 1960-luvun purkuvimma, jota nykyisin päivittelemme?

Helsingin Sanomien juttu (20.4.) Meilahden arvohuviloiden purkamisesta ”presidentin turvallisuuden tieltä” oli absurdeista absurdein. Näin ei voi tapahtua itseään sivistysvaltioksi kutsuvassa maassa.

Helsingin kaupungin ja Suomen valtion on tehtävä kaikkensa, jotta vanhat historialliset rakennukset säilytetään elävässä käytössä – ja mieluusti sellaisessa, että ne ovat edes osin avoimia myös suurelle yleisölle. Kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra, joka panostaa juuri tähän, on ollut olemassa jo 1960-luvun alkupuolelta asti. Suomi ohuella historiallaan on osa Europa Nostraa.

Onko perusteellisesti selvitetty, mitä käyttöä Meilahden huviloissa voisi olla? Keneltä on oikeasti kysytty? Voisiko huviloissa olla vaikka kirjailijoiden työskentelyresidenssejä, ja voisiko niissä pitää kirjallisia matineoita? Mitä mieltä on Jenni Haukio?

Nyt on tultava pikainen suunnanmuutos tähän vanhojen rakennusten alasajoon. On mietittävä luovasti ja monialaisesti, millaisilla rahoituskuvioilla historialliset huvilat ja muut vanhat rakennukset Helsingissä ja muualla Suomessa voidaan pelastaa.

Myös asukkaita tulee osallistaa. Kysykää heiltä, mitä ihmisiä ilahduttavaa ja heidän elämäänsä rikastuttavaa toimintaa näissä upeissa rakennuksissa voisi olla.

Haluan olla ylpeä Helsingistä sivistyskaupunkina, joka vaalii ja arvostaa omaa kulttuuriperintöään ja on asukkaidensa puolella.

Elina Nummi

projektisuunnittelija, Helsinki

