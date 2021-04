Vuoden olin käyttänyt valveillaoloaikani koronaviruspandemian ajatteluun ja uutisointiin. Kun virus iski, kokemus oli epädramaattinen.

Talvi meni odottaessa. Laskin, että vanhempani saisivat korona­rokotteen alku­keväästä, puoliso ja minä kesällä. Lapsia ei suunnitella rokotettaviksi. Haikeina ajattelimme, että korona­passia emme lomaan mennessä ehdi saada.

Huhtikuun alussa tilanne muuttui, kun sain viruksen perhe­piiristä. Onneksi tauti nosti vain lievän kuumeen.

Koko vuoden olin käyttänyt valveilla­olo­aikani pandemian ajatteluun ja uutisointiin. Kun virus iski, kokemus oli epä­dramaattinen. Kiinnostavampaa oli ympäristön suhtautuminen.

Koko Suomi on mennyt yli vuodeksi enemmän tai vähemmän kiinni riskiryhmien suojelemiseksi. Poikkeuksellisten sulkutoimien takia aina ei muisteta, että ylivoimainen enemmistö tartunnan saaneista selviää onneksi lievillä oireilla.

Viranomaisten kriisiviestintä korostaa ymmärrettävästi varovaisuutta, koska sillä suojellaan henkeä ja terveyttä. Itsekin ajattelen, että parempi olla liian varovainen kuin uhkarohkea. Osan ihmisistä varoittelu on kuitenkin säikäyttänyt perusteellisesti. Jotkut tuttuni miettivät, kuinka monta viikkoa aiemmin olimme nähneet. Olisinko voinut tartuttaa heidät taannehtivasti?

Onneksi en altistanut ketään. Koko perhe sairasti ja kökötti karanteenissa yhtä aikaa. Lapset turhautuivat sisällä ja alkoivat syödä nuudeleita aamiaiseksi. Käynti takapihan roskiksilla maski päässä oli päivän kohokohta. Samalla näin vierestä, kuinka epäoikeudenmukaisesti korona kohtelee eri ihmisiä, sillä mies lojui sängyn pohjalla kovassa kuumeessa.

Yksi tuttava puolestaan kutsui meitä edelläkävijöiksi. ”Voitte suunnitella kesää vapaammin”, hän huomautti. Ja totta: eristyksen loputtua ulkona näytti kirkkaammalta. Brittitutkimuksen mukaan sairastettu korona antaa paremman suojan kuin Astra Zenecan rokote ja suunnilleen yhtä hyvän suojan kuin Pfizerin rokote.

Finnairin mukaan saisimme lentää, jos hankkisimme todistuksen sairastetusta taudista. Koko perhe saa kuin saakin sen koronapassin. Se tuntuu kuitenkin katkeransuloiselta.

Me voisimme kyllä lähteä Välimerelle, mutta entä nuoret, jotka ovat odottaneet reissukesää vielä enemmän kuin itse olen? He ovat ehkä menettäneet jo lähilukion, vanhojentanssit tai ylioppilasjuhlat. Nyt heillä on uhattuna toinen nuoruuden kesä. Kunpa heidän matkapassinsa tulisi pian.

Ainakin meiltä vapautui kesän rokotusvuoroja, sillä nyt voimme yhtä hyvin odottaa syksyyn.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.