Tatu Luoto kirjoitti (HS Mielipide 20.4.), että lähiopetuksen rinnalla olisi ensi tilassa aloitettava kokeilu säännöllisen viikoittaisen etäopiskelun toteuttamiseksi. Kokeiluna se voisi onnistuakin, ja sen sisällä etäopiskelua olisi mahdollista kehittää. On hyvä, että innovoidaan uusia tapoja toimia.

On kuitenkin huomioitava, että etäopiskelu ei vielä nykyäänkään täytä yhdenvertaisuuden kriteerejä.

Etäopetusjaksot ovat näyttäneet perheiden hyvin erilaiset lähtökohdat. Jokaisessa perheessä ei ole tarvittavia laitteita, ja vaikka kunta pystyisikin tarjoamaan oppilaille laitteet, on verkkoyhteyksissä ollut ongelmia. Kaikilla perheillä ei ole langattomia verkkoja tai sujuvia nettiliittymiä. Isossa perheessä perheen yhden aikuisen prepaid-liittymän saldo hupenee nopeasti.

Suomessa on paljon perheitä, lapsia ja nuoria, joiden elämät ovat kaukana toisistaan. Kaikissa perheissä ei ole aikuista, joka pystyisi auttamaan etätehtävissä tai teknisissä asioissa. Etäopiskeluun tarvitaan myös riittävää kielitaitoa, jota kaikissa perheissä ei ole.

Haasteeksi etäopetusjaksoilla on muodostunut myös kouluruokailu, mikä on perusopetuslain mukainen oppilaan oikeus. Se on myös monen lapsen ja nuoren yksi päivän tärkeimmistä aterioista.

Kaikki edellä mainitut asiat olisi huomioitava, mikäli etäopetuskokeluihin lähdetään. Niiltä ei voi eikä tule sulkea silmiä.

Taru Pätäri

peruskoulun rehtori, Turku

