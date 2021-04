Etsin tilaa pop-up-kaupalleni ja kummastuin, kun viikonloppuvuokra oli kalliimpi kuin kuukausivuokra.

Olen toiminut yrittäjänä palvelualalla kaksikymmentä vuotta. Koronaviruspandemia on kurittanut meitä palvelualalla toimivia kovasti vuoden aikana. Moni on lähtenyt muille aloille ja lopettanut toimintansa.

Itse lähdin innovoimaan uutta yrittäjänä. Uutta toimintaani varten aloin kysellä alueellamme sijaitsevia tyhjiä liikehuoneistoja pop-up-kaupan pitämiseen jonakin viikonloppuna. Helsingin Jätkäsaari on osa kantakaupunkia. Sinne on tulossa paljon liiketiloja, jotka valmistuttuaan ammottavat tyhjyyttään. Toki alue on kehittyvä, ja näin epävarmana aikana harva uskaltaa heittäytyä uudeksi yrittäjäksi.

Helsingin kaupungilla on alueellamme myös liikehuoneistoja, joissa markkinahinnat voivat olla kohtuullisempia. Huomasin pienen huoneiston, joka palvelisi mainiosti pop-up-kauppaani. Kiitos siitä, että hieman erilaiseen kyselyyni vastattiin, mutta vastaus vähän yllätti.

Kaupungilla on tapana pyytää tällaisesta tapahtumasta 800 euroa viikonlopulta. Lisäksi paikan vuokraaja vastaa sähkösopimuksen tekemisestä. En olisi sähköjä edes tarvinnut, ja mietin, miten huoneiston kuukausivuokra on edullisempi verrattuna tähän viikonlopun vuokraan.

Ymmärrän, ettei tällaisella lyhytaikaisella vuokrauksella tehdä varsinaisesti bisnestä. Näkisin kuitenkin toisenlaisen arvon tässä asiassa.

Helsingin keskusta on tyhjentymässä kivijalkamyymälöistä, ja keskustan täyttävät suuret ostoskeskukset ja monikansalliset melko lailla persoonattomat yritykset. Myynnin siirtyessä verkkoon kivijalkamyymälän pitäminen voi olla kannattamatonta, varsinkin nyt koronaviruksen vaikuttaessa asiakasvirtoihin.

Jos kaupungilla olisi tarjota kiinteistöissään valmiit toimintaympäristöt yritysten lyhytaikaisille vuokrauksille, tällä olisi keskustaa elävöittävä vaikutus. Puhumattakaan sen mukanaan tuomalla turismilla.

Kaupunki on tullut upeasti yrittäjiä vastaan vuokrahyvityksin kiinteistöissään koronavirusaikana, mutta voisiko jatkon kannalta miettiä toisenlaisia keinoja auttaa yrittäjiä toimimaan keskustassa? Yrittäjät tekevät kadut persoonallisemmiksi ja keskustan vetovoimaiseksi.

Minttu Laurila

Helsinki

