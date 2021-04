Eläimen ajatteleminen pelkkänä nahkahyödykkeenä normalisoi eläimen riiston.

Olli-Pekka Nissinen kirjoitti (HS Mielipide 20.4.), että Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton (Fifur) teettämän kyselyn (2020) mukaan turkiselinkeinolla on enemmistön tuki. Animalia ja Oikeutta eläimille -järjestöjen viime vuoden lopulla teettämä kysely puolestaan osoittaa, että selvä enemmistö suomalaisista vastustaa nykyisen kaltaista turkistarhausta.

Turkistarhausta koskeva keskustelu pyörii alan työllisyysvaikutusten ja vientinäkökohtien ympärillä. Unohtuu, että Suomessa miljoonat turkiseläimet vuosittain menettävät henkensä vaate- ja asusteteollisuuden vuoksi.

Kettu, minkki, naali ja supikoira ovat upeita eläimiä, jotka kuuluvat luontoon. Ne tuntevat kipua, pelkoa ja kaipuuta lajityypilliseen elämään, jota häkkiolosuhteet eivät mahdollista. Esimerkiksi minkki pitää uimisesta, viihtyy erityisesti vesikasvillisuuden äärellä ja vaeltaa luonnossa pitkiä matkoja. Tarhatun minkin häkkikokovaatimus on vain 0,25 neliömetriä. Ketulla tilaa on oltava 0,8 neliömetriä. Ketun reviiri luonnossa on useita neliökilometrejä.

Turkiseläin viettää lyhyen elämänsä verkkopohjaisen häkkinsä sisällä. Turkiseläinten hyvinvointiongelmiin lukeutuvat muun muassa erilaiset tulehdukset, käytöshäiriöt ja kannibalismi. Käytössä ovat edulliset ja tuskalliset lopetusmenetelmät: sähkö ja kaasu. Turkistuotannon eläinlajit on valittu eläimen turkin laadun perusteella, ei tuotanto-olosuhteisiin sopeutumisen perusteella.

Eläimen ajatteleminen pelkkänä nahkahyödykkeenä normalisoi eläimen riiston. Ihmisellä on luontainen kyky tuntea empatiaa puolustuskyvyttömiä eläimiä kohtaan. Valtaosa suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. On aika siirtää tämä oikeudentaju myös kansalliseen lainsäädäntöömme ja lopettaa turkistarhaus siirtymäajalla.

Susanna Vilkamaa

puheenjohtaja, Vegaaniliitto

