Työntekijät kokevat työssään kohtuutonta kuormitusta, mikä on johtanut siihen, että kätilöitä on hakeutunut muihin töihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella syntyvyys on nousussa, ja haluamme ilmaista huolemme pääkaupunkiseudulla asuvien synnyttäjien hoidosta. Laskettuja aikoja on kesälle runsaasti, ja synnytyssairaaloiden paikat ovat tiukassa. Henkilökuntaresurssit ovat riittämättömät, ja sijaisia on vaikea saada.

Jokaisella synnyttäjällä on oikeus turvalliseen synnytykseen ja hyvään synnytyskokemukseen. Tällä hetkellä koemme, että nykyisillä henkilökuntaresursseilla se ei ole mahdollista.

Alueen synnytysyksiköt ovat viime vuosina kokeneet suuria muutoksia. Yksiköitä on yhdistetty ja toimintoja supistettu. Työntekijät kokevat työssään kohtuutonta kuormitusta. Tämä on johtanut siihen, että kätilöitä on hakeutunut muihin töihin. Tällä hetkellä lähtijöitä tai niitä, jotka harkitsevat lähtöä, on paljon.

Helsingin Sanomat julkaisi vastikään jutun, joka käsitteli eettistä stressiä (12.4.). Kirjoituksessa dosentti Mari Huhtala määritteli eettisen stressin ”kuormitukseksi, jota syntyy tilanteissa, jolloin joutuu tinkimään työn laadusta tai työskentelemään omia periaatteitaan vastaan”. Stressiä voivat luoda muun muassa aikapaineet ja resurssipula. Huhtalan mukaan työn epäkohdista johtuva kuormitus ei ole yksilön syytä, vaan vika on rakenteissa.

Olemme huomanneet, että ongelma on, kuinka eettinen stressi ja henkilökunnan kokema työn kuormittavuus todennetaan, koska mittarit puuttuvat. Synnyttäjien hoito ei ole pelkkää läpimenoaikojen tarkastelua.

Irtisanoutuneiden työntekijöiden määrä on selvä kuormittavuuden osoittava tekijä. Suurissa yksiköissä uupumiseen johtavat tekijät jäävät usein huomaamatta.

Miten sitten saisimme ammattilaiset jäämään yksikköihimme töihin?

Työyhteisön hyvinvointiin panostaminen sekä työntekijöiden arvostaminen lisäävät työtyytyväisyyttä. Työntekijät haluavat tuntea, että he merkitsevät työnantajalle muutakin kuin siirreltävää resurssia. Myös henkilökuntaresurssit tulisi mitoittaa niin, että jokainen synnyttäjä saa laadukasta hoitoa.

Kysymys kuuluukin, mitä Hus aikoo tehdä, jotta synnytysyksiköt muuttuvat jälleen halutuiksi työpaikoiksi.

Huolestuneet kätilöt

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.