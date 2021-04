Nykyisen kaupunkisuunnittelun ihannoima tiiviys on haitallista

Korkea ja liian tiivis rakentaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja tekee kaupungeista kesäisin entistä kuumempia.

Tiivistämisestä tuli 1990-luvulla suomalaisen kaupunkisuunnittelun ideologia. Ensin tehtiin tiivistä ja matalaa, sitten yhä korkeampaa ja ahtaampaa.

Maankäytön jatkuvaa tehostamista on puolusteltu ilmaston lämpenemisen hillitsemisellä, koska tiivis kaupunkirakenne vähentää liikennettä ja siten polttoaineen kulutusta. Yhdyskuntien ja asumisen ilmastopäästöihin ja ekotehokkuuteen vaikuttavat kuitenkin enemmän muut tekijät.

Korkea rakentaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta, sillä se kasvattaa rakentamis-, käyttö-, huolto- ja korjauskustannuksia. Esimerkiksi pilvenpiirtäjän rakentaminen aiheuttaa vähintään kaksinkertaisen hiilijalanjäljen kerrosalaltaan samankokoiseen, kymmenkerroksiseen taloon verrattuna. Muita haittoja ovat tuulisuuden ja varjoisuuden lisääntyminen.

Rakennusta käytettäessä energiankulutus on sitä isompi, mitä korkeampi talo on kyseessä. Käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat tornitaloissa neliömetriä kohti keskimäärin kaksi kertaa suuremmat kuin matalissa taloissa. Sähkönkulutus neliömetriä kohti on 20-kerroksisissa tai sitä korkeammissa taloissa noin kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin kuusikerroksisissa tai sitä matalammissa taloissa.

Yksi liiallisen tiivistämisen ongelmista liittyy lämpösaarekeilmiöön, joka tekee kaupungeista lämpimämpiä kuin ympäröivät alueet. Samalla kun helleaallot lisääntyvät, ne kuumentavat pahimmin tiiviisti rakennettuja korkeita kaupunkialueita. Seurauksia hoidetaan sisätilojen koneellisella jäähdytyksellä, joka lisää päästöjä.

Myös melu, ahtaus, lähiluonnon puute, nopea tautien leviäminen ja stressi koettelevat kaupunkilaisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Haitat vaihtelevat eri alueilla ja eri väestöryhmissä. Eniten kärsivät pienituloiset, jotka asuvat ahtaasti ja tiiviisti.

Koronaviruskriisi on tehnyt miljoonien ihmisten elämästä tukalaa. Luontoalueiden hävittäminen ja pirstominen sekä biodiversiteetin köyhtyminen lisäävät uusien pandemioiden todennäköisyyttä.

Liiallinen tiivistäminen heikentää kaupungin ekologista verkostoa ja kestävyyttä mutta myös asukkaiden hyvinvointia. Pandemian aikana on huomattu, miten paljon asuntojen ja pihojen valoisuus, väljyys ja vehreys sekä lähiluonto kohentavat elämänlaatua.

Kaupunkisuunnittelun tulisi edistää paitsi yleistä terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä myös vähäpäästöisyyttä ja ilmastokestävyyttä. Tiivis ja tehokas kaupunkirakenne ei edellytä korkeaa rakentamista eikä edes kerrostaloja. Turussa vanhojen, yksikerroksisten puutalojen alue Port Arthur vastaa tehokkuudeltaan Runosmäen kerrostaloaluetta. Lontoon tiheimmin asuttu kaupunginosa on Chelsea kaksi- ja kolmikerroksisine taloineen.

Suomen kasvukaupunkien tiivistämisessä on ajauduttu yksipuolisiin, yhä ongelmallisempiin ratkaisuihin. Nyt olisi syytä selvittää ja tutkia monipuolisesti tiivistämisen vaihtoehtoisia malleja hyötyineen ja haittoineen.

Kaupungeista tulisi tehdä toimivia ekosysteemejä, jotka sopeutuvat lämpenevään ilmastoon ja sään ääri-ilmiöihin. Viheralueet ja puusto viilentävät kaupunkia, sitovat hiilidioksidia ja parantavat ilmanlaatua.

Barcelonassa muutetaan puistoiksi kolmasosa keskustan kaduista. Pariisissa aukioita ja katuja vapautetaan autoliikenteeltä, ja ympäri kaupunkia istutetaan 170 000 puuta.

Suomi on Euroopan kolmanneksi harvimmin asuttu maa Islannin ja Norjan jälkeen. Meillä ei ole pulaa rakennusmaasta. Uusiin kaupunkialueisiin voitaisiin yhdistää maaseutuasumisen parhaita puolia. Esimerkiksi Helsingin Puu-Käpylä ja Kumpula puisine kerrostaloineen ovat viihtyisiä ja arvostettuja asuinalueita, eivätkä ne ole tukalia hellejaksojen aikana.

Vanhoja puutarhakaupunkialueita voidaan käyttää malleina uudenlaiselle kerros- ja pientaloista koostuvalle, vehreälle ja luonnonläheiselle, luonnon monimuotoisuutta tukevalle esikaupunkiasumiselle. Kun yhä useampi tekee etätöitä, omassa naapurustossa viihtymisen merkitys korostuu.

Harri Hautajärvi

Kirjoittaja on arkkitehti, tekniikan tohtori ja arkkitehtuurin tutkija.

