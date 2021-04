Venäjän sisäinen kehitys kiertää ikuista kehää.

Luin kevään aikana ison pinon kirjoja, jotka käsittelivät jatkosotaa. Syy on tällä viikolla ilmestyneessä HS:n Teema-lehdessä, joka käsittelee 80 vuotta sitten alkaneen sodan tapahtumia.

Miksi taas sotaa? Miksi sitä samaa vanhaa tarinaa? Media on saanut viime vuosina myös kritiikkiä liiallisesta sotamuistoissa pyörimisestä, ehkä ansaitustikin.

Historian professori Henrik Meinander on pohtinut oivallisessa kirjassaan Suomi 1944 sitä, miksi toisesta maailmansodasta tuli niin iso osa Suomen kansallista itseymmärrystä. Sodassa kärsittiin tappio, mutta vuosien myötä tappio alkoi saada muitakin sävyjä. Neuvostoliitto ei sittenkään murtanut Suomea. Kylmän sodan kaksinapaiseen maailmaan Suomi solahti niin, että elämä jatkui ja kansa vaurastui.

Monissa itsenäisyytensä kadottaneissa maissa kansallinen tarina toimi paremmin, kun sota unohdettiin. Mutta Suomessa sodista selviytymistä alettiin pitää nuoren valtion ensimmäisenä suurtekona.

Samalla viikolla kun palautin sotakirjat kirjastoon, nousi Itä-Ukrainan kiihtyvä konflikti uutisotsikoihin. Itä-Ukrainassa käydään nykyaikaista sotaa vanhanaikaisin menetelmin: kaivetaan juoksuhautoja, liikutellaan panssareita, pelätään tykistöä.

Kuvat rintamalta ovat kuin unholaan painuneita maasodan haamuja, jotka ovat palanneet Euroopan ovelle ryskyttämään.

Miksi Venäjä lietsoo sotaa Ukrainassa?

Mieleen tulee brittiläisen tutkijan Keir Gilesin kirja Moskovan opit. Giles on kyynikko, jonka mukaan Venäjä on vanhanaikainen, laajentumishaluinen, epäluuloinen ja väkivaltainen valtio.

Eikä se ole muuksi muuttumassa.

Venäjän sisäinen kehitys kiertää ikuista kehää, jossa omien kansalaisten sorrosta siirrytään silloin tällöin ohimeneviin liennytyksen hetkiin – ja pian taas takaisin kovalle tai äärimmäisen kovalle linjalle.

Sellainen maa se on Putinin aikana, sellainen se oli Stalinin aikana, ja sellainen se oli kauan heitä ennen.

Kun tämän hyväksyy, Venäjän kanssa voi toimia loogisesti. On kunnioitettava sopivasti, kuunneltava tarkasti ja oltava luja.

Gilesin mukaan on tärkeää huolehtia siitä, että Venäjän ympärillä on maita, joilla on hyvin organisoitu, toimiva yhteiskunta sekä pätevät asevoimat. Mikäli tällaisilla mailla on vielä vahva sisäisen yhteenkuuluvuuden tunne, on niiden horjuttaminen vaikeaa. Se on tehokas suojamuuri Venäjän aggressioita vastaan.

Sellainen hyvä maa on Suomi. Onhan?

