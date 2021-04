Huviloita on siirretty Meilahdessa aiemminkin. Vireillä olevassa huvila-alueen asemakaavan muutosehdotuksessa esitetään siirrettäville huviloille uusia rakennuspaikkoja.

Elina Nummi on harmissaan kahden huvilan purkamisesta Helsingin Meilahdessa (HS Mielipide 23.4.). Hän toivoo, että kaupunki ja valtio tekevät kaikkensa, että vanhat, historialliset rakennukset säilytetään elävässä käytössä.

Kaupunki tunnistaa alueen rakennusten arvot, ja niiden käyttömahdollisuuksia on selvitetty pitkään muun muassa huvila-alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Kyseessä olevien rakennusten kunto on valitettavan huono, ja niiden sijainti hyvin lähellä tasavallan presidentin virka-asuntoa tarkoittaa, että turvallisuusnäkökulmat rajoittavat mahdollisuuksia niiden käyttämiseen esimerkiksi kulttuuri-, asukas- tai kahvilatiloina.

Rakennushistoriallisten selvitysten perusteella on todettu, että erityisen arvokkaana voidaan pitää suurempaa kesähuvilaa, joka on rakennettu 1880-luvun puolivälissä. Jotta se saadaan säilytettyä tuleville sukupolville, suunnitelmana on, että rakennus myydään, puretaan ja kootaan samanlaisena sopivammalle paikalle Meilahdessa.

Huvilan siirtämisestä on saatu lausunnot rakennussuojelu­asioista vastaavilta viranomaisilta, jotka ovat todenneet siirtämisen olevan perusteltua. Huviloita on siirretty Meilahdessa aiemminkin. Vireillä olevassa huvila-alueen asemakaavan muutosehdotuksessa esitetään siirrettäville huviloille uusia rakennuspaikkoja, ja niiden joukosta tällekin huvilalle löytyy sopiva uusi paikka.

Siirrettävän huvilan myynnistä on tarkoitus järjestää kilpailu, johon liittyy myös tuleva vuokratontti. Näin rakennus säilyy alueella ja se saadaan kunnostettua uuteen käyttöön.

Pienempi huvilarakennus on tarkoitus purkaa pysyvästi. Sitä on laajennettu historiansa aikana useita kertoja, joten alkuperäisiä osia on vähemmän kuin ehkä ulkoapäin voisi arvella. Käyttökelpoiset alkuperäisosat otetaan purettaessa talteen, ja niitä käytetään muiden vanhojen talojen kunnostuksissa. Näin kakluunit ja hyväkuntoisimmat hirret, ovet ja ikkunat jatkavat elämäänsä osana kaupungin vanhaa rakennuskantaa.

Sari Hildén

tilapäällikkö

Sami Haapanen

tonttipäällikkö

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.