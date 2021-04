Tieliikennelain tulkinnan epäselvyys on ongelmallista.

Suomessa on luettu lakia kansan kielellä yli 250 vuotta. Toisinaan tuntuu, että se ei takaa lain tosiasiallista ymmärtämistä.

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan vuonna 2020. Käytäntö on pysäköinninvalvonnan osalta osoittanut, että lakia ei kyetä soveltamaan yhtenäisesti. Tämä koskee etenkin lain tulkintaa liittyen yksityisten alueiden valvontaan. Tieliikennelaista on poistettu sääntö siitä, että pysäköinti yksityiselle alueelle ilman tontin omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Viranomaisten välisissä keskusteluissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen uuden lain tulkinnasta. Kaupungit tulkitsevat lakia eri tavoin.

Lain epäselvä tulkintatilanne on johtanut siihen, että tieliikennelaki muodostui eräänlaiseksi yksityistämislaiksi, jonka vuoksi merkittäviä määriä yksityisalueita on siirtynyt yksityisen pysäköinninvalvonnan piiriin. Pysäköintiongelmat ovat akuutteja eikä niiden osalta kiinteistö- tai taloyhtiöillä ole aikaa odottaa lainkäyttöä ohjaavia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Siksi muutos on ymmärrettävä.

Erityisesti olen huolissani pelastusteiden valvonnasta. Kunnallisella pysäköinninvalvonnalla tulisi aina olla oikeus puuttua merkittyjen pelastusteiden esteettömyyteen eikä tältä osin tulisi edellyttää kiinteistön omistajan tai haltijan suostumusta. Autorivistö pelastustiellä saattaa viivyttää viranomaistoimintaa kohtalokkaalla tavalla.

Lainsäädäntövalmistelun aikana ei ilmeisesti aina tehdä riittävää vaikutusten arviointia. Lain jälkikäteinen korjaaminen on aina haasteellinen prosessi. Toivon, että keskustelu etenkin pelastusteiden valvonnan osalta jatkuu.

Sami Hurinki

vastaava pysäköinnintarkastaja

Tampere

