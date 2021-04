Digikuilu sukupuolten välillä on kurottava umpeen

Suurissa teknologiayhtiöissä vain noin viidennes työntekijöistä on naisia.

Koronaviruspandemia on pakottanut monet meistä ottamaan digiloikan. Tapaamme kollegamme virtuaalikokouksissa, maksamme laskumme puhelinsovelluksissa ja pidämme yhteyttä ystäviimme nettipalvelujen kautta.

Kaikilla ei kuitenkaan ole tätä mahdollisuutta.

Naiset hyötyvät digitalisaatiosta miehiä vähemmän globaalisti. Vuonna 2019 sukupuolten välinen digikuilu oli 17 prosenttia. Suurissa teknologiayhtiöissä vain noin viidennes työntekijöistä on naisia.

Valtaosassa maailman maita luonnontiede- ja teknologia-aloilta valmistuneista alle 15 prosenttia on naisia. Matalan ja keskitulotason maissa mobiilipalveluihin pääsyssä on merkittäviä eroja eri väestöryhmien välillä.

Seuraavien viiden vuoden aikana ryhmä valtioita, yrityksiä ja järjestöjä on sitoutunut työskentelemään tasa-arvon puolesta. Tätä Generation Equality -kampanjaa koordinoivat YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, Ranska ja Meksiko. Suomi ja Tunisia toimivat yhteisjohtajina Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintakoalitiossa.

Koalition on tarkoitus puuttua haasteisiin, joita naiset ja tytöt kohtaavat teknologiasektorilla. Konkreettisesti haluamme puolittaa sukupuolten välisen digikuilun vuoteen 2026 mennessä ja lisätä 50 prosentilla investointeja feministiseen teknologiaan ja innovaatioihin sekä kaksinkertaistaa teknologian ja innovaatioiden parissa työskentelevien naisten määrän. Lisäksi tavoitteenamme on, että suurin osa maista ja yrityksistä on ryhtynyt toimiin verkkoväkivallan ja -syrjinnän torjumiseksi.

Emme voi saavuttaa näitä tavoitteita yksin. Koalitiossa on valtioiden – Armenia, Chile, Ruanda, Suomi ja Tunisia – lisäksi useita eri järjestöjä (Unicef, International Telecommunications Union ITU, Rockefeller Foundation, A+ Alliance, Global Fund for Women, Social Builder, Digital Grassroots) sekä yrityksiä (Microsoft, Koç Holding).

Myös muita valtioita, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä kannustetaan tekemään aiheeseen liittyviä sitoumuksia Pariisissa järjestettävässä foorumissa 30.6.–2.7.

Tunisialle ja Suomelle tämä on mahdollisuus syventää nykyistä yhteistyötämme. YK:n turvallisuusneuvoston väliaikaisena jäsenenä Tunisia edistää naisten sisällyttämistä rauhanprosesseihin. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat yksi Suomen neljästä prioriteetista kampanjassamme YK:n ihmisoikeusneuvostoon. Molemmat maat kehittävät naisten osallistumista turvallisuussektorilla YK:n päätöslauselma 1325:n (Naiset, rauha ja turvallisuus) mukaisesti. Tunisia on liittymässä Istanbulin sopimukseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa vastaan.

Kuromalla sukupuolten välisen digikuilun umpeen rakennamme meille kaikille parempia yhteiskuntia. Digiteknologia voi toimia myös tasa-arvon edistäjänä. Tähän tarvitaan kuitenkin enemmän naisia teknologia-alalla niin keksijöinä, käyttäjinä kuin päättäjinäkin.

Sarra Chaouani Abidi

Tunisian Suomen-suurlähettiläs

Pekka Hukka

Suomen Tunisian-suurlähettiläs

