Harrastamisen Suomen malli on hyvä esimerkki uudenlaisesta tavasta tuoda harrastaminen mahdollisimman monen lapsen saataville koulupäivän yhteyteen.

Kunnilla on keskeinen rooli lasten ja nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan järjestämisessä. Tehtävä on tärkeä, sillä vapaa-ajan toiminnot muodostavat merkittävän osan lasten ja nuorten elämää. Harrastuksissa luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita, opitaan uusia taitoja ja tehdään itselle mielekkäitä asioita.

Harrastuksissa voi myös löytyä turvallisia aikuiskontakteja. Jos elämässä on muita haasteita, voi harrastuksella olla erityisen suojaava merkitys lapselle.

Lapsistrategian koronatyöryhmän raportin (2021) mukaan koronaviruskriisi on heikentänyt lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Jo ennen pandemiaa lasten harrastamisen tiellä on ollut esteitä, joista yhtenä esimerkkinä ovat korkeat kustannukset.

Harrastuskustannusten vaikutukset heijastuvat erityisesti vähävaraisiin perheisiin. Pelastakaa Lapset ry:n vuoden 2020 Lapsen ääni -selvityksessä matalatuloiseen perheeseen itsensä määrittelevistä 13–17-vuotiaista vastaajista 51 prosenttia koki harrastusmahdollisuutensa huonoiksi, kun kaikista vastaajista näin koki 14 prosenttia.

Jos lapsi ei pääse osallistumaan samalla tavalla kuin ikätoverinsa, hän jää paitsi kokemuksista, joita muut keskenään jakavat. Seurauksena voi olla esimerkiksi ulkopuolisuutta, huonommuuden tunnetta tai häpeää. Moni lapsi joutuu myös opettajien ja muiden aikuisten kysymyksen ”mitä sä harrastat” edessä kiusalliseen tilanteeseen, jos hän ei harrasta.

Usein lapsen pääseminen tuetun harrastuksen piiriin on vähävaraiselle perheelle niin taloudellinen kuin psyykkinenkin helpotus. Vanhemmat voivat tuntea suurta surua, pelkoa ja häpeää siitä, etteivät he ole pystyneet taloudellisista syistä kustantamaan lapsen harrastusta. Huoli lapsen kehityksestä ja lahjojen hukkaan heittämisestä on monelle vanhemmalle ikävän tuttu tunne.

Mallin onnistuneen juurtumisen edellytyksenä on lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. Tässä kunnilla on merkittävä rooli.

Kunnat ovat avainasemassa myös lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien tiellä olevien taloudellisten esteiden poistamisessa: kunnat voivat luoda edellytyksiä maksuttomille tai edullisille vapaa-ajan toiminnoille ja huolehtia riittävistä taloudellisista resursseista, joiden avulla voidaan tukea harrastamista esimerkiksi täydentävän toimeentulotuen kautta.

Harrastamisen ei tarvitse olla erityisen tavoitteellista ollakseen tärkeää ja arvokasta – myös vapaamuotoisempi ja vähemmän aikataulutettu vapaa-ajan tekeminen on lapsille merkityksellistä ja hyvinvointia tukevaa.

Vähemmälle huomiolle on harrastuskeskusteluissa jäänyt myös lapsen ja vanhemman yhteisen tekemisen merkitys. Yhdessä vietetty vapaa-aika mielekkään tekemisen parissa, esimerkiksi uimassa, musisoimassa tai luonnossa liikkuen, voi parhaimmillaan tuoda myönteisiä elementtejä arkeen ja vahvistaa sekä lapsen että vanhemman hyvinvointia.

Jokaisen lapsen oikeus mielekkääseen vapaa-aikaan ja virkistäytymiseen on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Harrastamisessa ei siis ole kyse mielipideasiasta vaan lasten omista ihmisoikeuksista.

Tätä oikeutta tulee aktiivisesti edistää kuntapäätöksenteossa – samoin kuin lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja vaikuttaa omassa arjessaan.

Aino Sarkia

Nina Friman

Elina Lahtinen

Pelastakaa Lapset ry

