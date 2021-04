Vesa Lappalainen kysyi (HS Mielipide 21.4.), mihin pururadat katosivat Helsingistä.

Helsingissä on edelleen kymmenen pururataa, ja niiden pituudet vaihtelevat 550 metristä 7 500 metriin. Pururatoja on Herttoniemen, Laajasalon, Maunulan, Paloheinän, Pirkkolan, Tapulikaupungin ja Puistolan liikuntapuistoissa. Meilahdessakin oli aiemmin pururata, mutta se poistettiin käytöstä kymmenisen vuotta sitten. Sen jälkeen pururatoja ei ole poistettu käytöstä.

Pururatojen lisäksi Helsingissä on 13 kuntorataa, jotka on päällystetty kivituhkalla. Kustannustehokkaiden kivituhkaisten kuntoratojen huoltoväli on huomattavasti pitempi kuin pururatojen, joiden purut pitää vaihtaa 2–3 vuoden välein. Lisäksi kivituhkan kuutiohinta on noin kolmannes purun hinnasta. Esimerkiksi kolmen kilometrin mittaiselle kuntoradalle menee noin 450 kuutiota purua. Taloudellisesti ei ole mahdollista käyttää purua kaupungin jokaisella kuntoradalla.

Stefan Fröberg

Helsingin kaupungin ulkoilupalvelupäällikkö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.