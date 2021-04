Nyt, kun todistusvalinta on niin merkittävä väylä päästä sisään, on pöyristyttävää jättää ei-ensikertalaiset hakijat täysin huomiotta todistusvalinnassa niin kuin monella alalla tehdään.

Vuonna 2014 korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tuli voimaan ensikertalaiskiintiö, joka suosii ensikertalaisia eli niitä, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulupaikkaa. Tämän tarkoituksena on ollut madaltaa keskimääräistä valmistumisikää.

Valintauudistusten myllerrys on jatkunut, ja viime vuonna otettiin käyttöön todistusvalinta, jonka avulla uusia opiskelijoita voidaan valita pelkkien ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Tämä koskee lähes poikkeuksetta noin 50:tä prosenttia aloituspaikoista.

Monella alalla, kuten Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa, todistusvalintaan on asetettu sadan prosentin ensikertalaiskiintiö. Tämä toisin sanoen mitätöi aikaisemmin korkeakoulupaikan vastaanottaneiden ylioppilastodistuksen, oli se miten hyvä tahansa. Nyt, kun todistusvalinta on niin merkittävä väylä päästä sisään ja valintakoekiintiötä on kavennettu huomattavasti, on pöyristyttävää jättää ei-ensikertalaiset hakijat täysin huomiotta todistusvalinnassa.

Lain mukaan mukaan ensikertalaiskiintiöt eivät saisi huomattavasti heikentää ei-ensikertalaisen mahdollisuuksia tulla valituksi. Lisääntynyt paine kokeessa nimenomaan tekee näin, kun ei-ensikertalaiselta hakijalta on suljettu toinen väylä pois. Ensikertalaisten täydellinen suosiminen todistusvalinnassa asettaakin ei-ensikertalaiset epäreiluun ja kohtuuttomaan asemaan.

Johanna Tudose

ylioppilas, Espoo

