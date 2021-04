Valtionyhtiö Fortum hankaloittaa paraikaa hiilen alasajoa Alankomaissa.

Fortumin tytäryhtiö Uniper on ilmoittanut haastavansa Alankomaat oikeuteen maan hiilikieltolain myötä. Uniper hakee korvauksia, sillä yhtiön vuonna 2016 avattu Maasvlakte-hiilivoimala tulee sulkea vuoteen 2030 mennessä.

Uniper avasi vuonna 2016 uuden hiilivoimalan Alankomaihin ja haluaa nyt, että veronmaksajat korvaavat yhtiölle aiheutuvat menetykset. Fortumin ja Uniperin tulisi itse kantaa vastuu lyhytnäköisestä päätöksestään avata hiilivoimala ilmastokriisin keskellä. Fortumilla on tiedetty jo Uniperia ostettaessa, että Alankomaissa aiotaan luopua hiilivoimasta. Yllättävään alasajoon Fortumin on turha vedota.

Uniperin korvausvaatimus perustuu osin siihen, että Maasvlakte-voimalalla olisi teknistä käyttöikää vielä vuoteen 2056 asti. Teknisesti näin voi ollakin. Ilmastokriisin kannalta käyttöikä on huomattavasti lyhyempi. Ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen hiilenpolton pitää OECD-maissa loppua viimeistään 2030.

On myös syytä kysyä, mikä on hiilivoimalan oikea arvo. Suurin osa EU-maiden hiilivoimaloista on jo nyt kannattamattomia. On kyseenalaista, pystyisikö Uniper jatkossa tekemään tuottoa hiilivoimalla. Korvausvaatimus on tästäkin näkökulmasta absurdi.

Suomen valtion omistajaohjaus velvoittaa valtionyhtiöitä ottamaan toiminnassaan huomioon Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Juuri nyt Fortum toimii näitä tavoitteita vastaan.

Ministeri Tytti Tuppuraisen (sd) ja Suomen valtion omistajaohjauksen on nyt otettava vastuu Fortumin toiminnasta.

Olli Tiainen

ilmasto- ja energia-asiantuntija

Greenpeace

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.