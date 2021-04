Nyt Saimaan kalastusrajoituksista päättäminen on eskaloitunut valtioneuvoston tasolle, ja sillä on paljon isompiakin asioita ratkaistavanaan.

Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen välinen vastakkainasettelu nousee julkisuuteen viiden vuoden välein, kun määräaikainen asetus kalastusrajoituksista tulee päivitettäväksi. Tällä kertaa kiistely on johtanut asetuksen viivästymiseen, ja asian ratkaisu odottaa käsittelyä valtioneuvostossa.

Seurasin ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä maa- ja metsätalousministerin asettaman saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisen työryhmän työtä. Työryhmä oli aktiivinen ja sai kirjattua monia tärkeitä toimenpiteitä, mutta lopputulos ei ollut yksimielinen. Norpan suojelun tiukentamista vaatineet, mukaan lukien ympäristöministeriö, jättivät työryhmän raporttiin eriävät mielipiteensä. Tätä voi pitää merkkinä siitä, että työryhmällä ei ollut riittävää painetta ja mandaattia pyrkiä yhteisymmärrykseen. Tällöin työryhmän jäsenten on helppo pitäytyä omissa kannoissaan. Keskustelu pysyy asiallisena, mutta yhteensovittamisen kannalta tärkeät kivet jäävät kääntämättä.

Koska saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittaminen koskee eri ministeriöiden reviireillä olevia tavoitteita, mandaatin tulisi olla ministeriöiden yhteinen. Ministerit voisivat yhdessä asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on etsiä yhteisymmärrys parhaasta mahdollisesta kalastusrajoitusten ja suojelutoimien kokonaisuudesta. Ratkaisu päätyisi valtioneuvoston asialistalle vasta, jos konsensusta ei synny.

Näin voitaisiin saavuttaa hyväksyttäviä, sidosryhmistä ja heidän osaamisestaan rakentuvia käytännönläheisiä ratkaisuja. Samalla vähennettäisiin politisoitunutta vastakkainasettelua ja twiittailua. Nyt Saimaan kalastusrajoituksista päättäminen on eskaloitunut valtioneuvoston tasolle, ja sillä on paljon isompiakin asioita ratkaistavanaan. Huonosti toimivan riidanratkaisujärjestelmän oireena on, että pienetkin ratkaisut joudutaan tekemään korkeimmalla mahdollisella päätöksenteon tasolla.

Lasse Peltonen

professori, Itä-Suomen yliopisto

yhteistoiminnallisia ympäristöpäätöksenteon menetelmiä tutkivan Core-hankkeen (STN) johtaja

