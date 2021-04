Maahanmuuttopolitiikan on vastattava ajankohtaisiin tarpeisiin ja samalla katsottava kauas.

Muuttoliike on pysyvä ilmiö yhteiskunnassamme. Ihmiset muuttavat pääasiassa työn, opiskelun ja perheen vuoksi. Myös konfliktit, köyhyys ja toivo paremmasta tulevaisuudesta ajavat liikkeelle yhä useampia.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, sillä etenkin työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto vahvistaa taloudellista huoltosuhdetta ja työllisyysastetta sekä pienentää kestävyysvajetta. Maahanmuuttohallinnon on pystyttävä vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin sujuvilla, oikeudenmukaisilla ja yksilöllisillä palveluilla.

Sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tulosohjaavat Maahanmuuttovirastoa, jonka keskeiset tulostavoitteet koskevat käsittelyaikoja ja asiakaspalvelua. On selvää, että palvelussa on parantamisen varaa. Monia korjaavia toimia on jo käynnissä.

Palvelupisteisiin on jo rekrytoitu lisää henkilöstöä, ja ajanvarausaikoja lisätään sadoilla. Parhaillaan selvitetään myös mahdollisuuksia vähentää asiointitarvetta. Jo nyt jatkoluvan hakija voi välttää palvelupistekäynnin asioimalla verkossa ja tunnistautumalla vahvasti esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Käynnissä on myös laaja kehittämishanke, jonka tavoite on työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien käsittely kuukaudessa. Erityisosaajille ja kasvuyrittäjille on suunnattu pikakaistakokeilu, jossa lupamenettelyn kokonaiskesto supistetaan kahteen viikkoon. Ministeriöt panostavat viraston henkilöstö-, digi- ja muiden resurssien pitkäjänteiseen vahvistamiseen.

Koko virastossa edistetään digitaalista kehitystä. Automaatiota tullaan hyödyntämään niin paljon kuin se lainsäädäntö ja hakemuskäsittelyn erityispiirteet huomioiden on mahdollista.

Humanitaarinen maahanmuutto on tärkeä, joskin määrällisesti pieni osa kokonaisuutta. Pandemian aikana turvapaikanhakijoita on ollut tavanomaista vähemmän, joten Maahanmuuttovirasto purkaa nyt vanhimpien hakemusten ruuhkaa. Määrätietoisella työllä pääsemme vuoden 2022 alkuun mennessä tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden uudet hakemukset käsitellään kuuden kuukauden sisällä niiden jättämisestä. Samalla varmistetaan päätöksenteon laatu ja hakijoiden oikeusturva.

Maahanmuuttopolitiikan on vastattava ajankohtaisiin tarpeisiin ja samalla katsottava kauas. Niin turvaamme Suomen elinvoimaisuuden ja olemme valmiita globaalin muuttoliikkeen muutoksiin.

Työn alla on parhaillaan tiekartta, joka selkiyttää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton nykytilan ja tavoitteet aina vuoteen 2035 asti. Suomi voisi myös hyötyä kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta, joka tukisi maahanmuuttohallinnon ja lainsäädännön pitkäjänteistä kehittämistä.

Minna Hulkkonen

ylijohtaja, osastopäällikkö, sisäministeriö

Sonja Hämäläinen

maahanmuuttojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Jari Kähkönen

ylijohtaja, Maahanmuuttovirasto

