Kansan Uutisissa Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström arvioi koronaviruspandemian lykänneen tasa-arvon toteutumista.

”Kriisitilanteilla on tapana kärjistää eriarvoisuutta. Muun muassa terveydenhuoltoalan naispainotteisuus, lähisuhdeväkivallan kasvu ja naisten heikommat uudelleentyöllistymismahdollisuudet ovat aiheuttaneet sukupuolten väliselle tasa-arvolle koronan aikana suurta takapakkia.”

”Koronan aikaan me esimerkiksi syömme useammin kotona. Ja naiset vastaavat selvästi useammin ruoanlaitosta ja siivoamisesta. Sama pätee myös lastenhoitoon. Koronan myötä moni lapsi on ollut poissa koulusta ja arkipäivien hoivavastuu on siirtynyt kouluilta vanhemmille.”

”Naisten käyttäessä aikaa kotitöihin jää muulle vähemmän. Esimerkiksi pandemian aikana miesten lähettämien käsikirjoitusten määrä tieteellisiin julkaisuihin on kasvanut, kun taas naisten lähettämien määrä on laskenut. Näin tiedemaailman miesvaltaisuus on korona-aikana korostunut entisestään.”

Kirkko ja kaupunki -lehden kolumnisti Rebekka Naatus kirjoittaa pandemian vaikutuksesta siihen, miten suhtaudumme eri ihmisryhmiin.

”Siitä on nyt vuosi, kun helsinkiläiset muuttuivat epäilyttäviksi. Sitä ennen niin oli käynyt jo turisteille, varsinkin aasialaisille. Kesällä lika alkoi tarttua nuorisoon ja syksyn koittaessa duunarimiehiin.”

”Talven koittaessa iljettäviksi olivat käyneet baareissa kävijät, ravintoloissa istujat, urheilun harrastajat, konserttiin hinkuvat, bussilla ajajat, itähelsinkiläiset, maahanmuuttajat, ahtaasti asuvat, maskittomat, ulkomailla ramppaavat. Ja ne karaokelaulajat.”

”Nyt on eletty yli vuosi elämää, jossa on täysin normaalia arvostella törkeästi toisia ihmisiä. Tässä katson myös mediaa kriittisesti.”

”Välttely, pahat katseet, huutelu – tämä kaikki on tullut tutuksi vuoden aikana. Lapset ja nuoret pitävät täysin normaalina, että aikuiset tuijottavat pahasti ja huomauttelevat rumasti.”

”Korona-exitin ensimmäisessä vaiheessa pitäisi opetella uudestaan käytöstavat.”

Avun kolumnisti Kasper Strömman kummastelee maailman satojen pastalajien monimuotoisuutta.

”Osoittaa suurta luovuutta ottaa taikinaklöntti, muotoilla siitä vähän eri versioita ja sen jälkeen myydä sitä kuudessasadassaviidessäkymmenessä eri pussissa. Siitä voisimme Suomessakin ottaa mallia. Voisimme aloittaa ruisleivästä – siitä tarvitaan nyt pikaisesti 650 erilaista versiota.”

”Mahdollisuuksia on. Ruisleipä, jossa on viisi reikää keskellä yhden sijaan? Pentaruis. Ruisleipä, jossa on tähdenmuotoinen reikä keskellä pyöreän sijasta? Stellaruissari.”