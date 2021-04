Oranssi runkolinja 550 korvataan petrolinsinisellä raitiovaunulla, jolloin järjestelmästä tulee sekava. Oranssi varoitusväri olisi myös huomattavasti sinistä turvallisempi.

Uuden raitiovaunun virallinen nimi on ForCity Smart Artic X54.­

Helsingin Sanomat (23.4.) esitteli Helsingin kaupungin liikennelaitoksen uuden pikaraitiovaunun. Se on varmasti teknisesti loistava, kuten muutkin Škoda Transtechin tuotteet, mutta muotoilu ja väritys on todella epäonnistunut.

Ohjaamon yläosan kummallinen valkoinen mutkitteleva muoto on designmielessä täysin perusteeton ja visuaalisesti nopeasti vanheneva. Muotoilu tulee olemaan vanhanaikainen jo liikenteen alkaessa. Tampereen ratikasta se puuttuu, ja tamperelaiset saavatkin paljon tyylikkäämmät ratikat.

Tällaisen kaluston, jonka käyttöikä on kymmeniä vuosia, tulee olla muotoilultaan ajatonta. Muotioikkuja pitää välttää. Esimerkiksi Helsingin metrokalusto on kestävää designia. Se on suunniteltu 1970-luvulla. Vain asiantuntija ja kokenut harrastaja erottaa 1970-luvun kaluston viime vuosina hankitusta uusimmasta kalustosta.

Myös pikaratikan väritys on epälooginen. Nopeat linjat eli metro ja runkolinjat ovat oransseja. Nyt oranssi runkolinja 550 korvataan petrolinsinisellä ratikalla. Järjestelmästä tulee sekava.

Ratikan väri on lisäksi vaarallinen. Sopivasta kulmasta katsottuna ratikka muistuttaa turistibussia, mutta se tuleekin 80 kilometrin tuntinopeudella liukkaita kiskoja pitkin ja painaa lähes 60 tonnia. Siihen ei voi suhtautua liikenteessä yhtä huolettomasti kuin turistibussiin. Pikaratikka kulkee paikoitellen muun liikenteen seassa eikä se voi väistää. Jarrutusmatkakin on pitkä. Oranssi varoitusväri olisi huomattavasti turvallisempi.

Suunnittelun designpäätökset tuntuvat olevan heppoisissa käsissä. Esimerkiksi kun Flirt-junien väriksi tuli violetti – niidenkin värin pitäisi olla oranssi –, perusteluksi esitettiin, että väriympyrässä oli vielä vapaana violetti. Erikoinen perustelu!

Olli Jokinen

arkkitehti, Helsinki

