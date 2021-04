Esimerkiksi Helsingin Puu-Vallila on matala, mutta palveluiden ja työpaikkojen ylläpitämiseksi naapuriin on noussut myös korkeampaa rakentamista.

Harri Hautajärvi esitti (HS Vieraskynä 24.4.), että tiivistämisestä tuli 1990-luvulla suomalaisen kaupunkisuunnittelun ideologia.

Väitteessä on perää, jos vertaa alkanutta ajanjaksoa sodanjälkeiseen lähiöbuumiin. Tuolloiset suunnitelmat raivasivat luontoa esimerkiksi Helsingin kantakaupungin ympäriltä ja loivat pirstaleisia naapurikuntia ajan ihanteiden mukaisesti.

Pitkien etäisyyksien vuoksi suomalainen autokanta on kasvanut aina 2000-luvulle saakka, ja samalla ovat lisääntyneet myös moottoritiet kaupunkien välillä. Uusi rakentaminen onkin palannut ihailemaan menneisyyden korttelikaupunkien lyhyitä etäisyyksiä ja pyrkinyt samaan varsinkin entisillä satama- ja teollisuusalueilla.

Toisaalta 1990-luvulla alkanut tiiviin kantakaupungin suunnittelu on ollut kovin maltillista verrattuna Hautajärven mainitsemiin esimerkkikaupunkeihin Lontooseen, Barcelonaan ja Pariisiin. Maailman halutuimmat kaupungit ovat tiiviitä ja rakentavat tiivistä myös tulevaisuudessa. Niiden viehätys perustuu pääosin monipuoliseen ja kattavaan kulttuuritarjontaan, jota on mahdoton luoda pitkien etäisyyksien varaan. Niin asukkaat, työntekijät kuin yrittäjätkin hyötyvät rakentamisen keskittämisestä tärkeimpien joukkoliikenneyhteyksien ympäristöön. Samalla ympärille jää tilaa suojella luontoa turhalta metsienhakkuulta ja eläinten kotien tuholta.

Tiivis rakentaminen voi olla paikoin matalaakin, mutta pelkästään muutaman kerroksen kaupungista riittää heikosti monipuolisiin ratkaisuihin palveluille, toimistoille ja asunnoille. Kuvaavasti Hautajärven mainitsemassa Lontoon Chelsean kaupunginosassa on matalien rivitalojen lisäksi huomattava määrä korkeita kerrostaloja. Samoin Helsingin Puu-Vallila on toki matala, mutta palveluiden ja työpaikkojen ylläpitämiseksi naapuriin on noussut myös korkeampaa rakentamista.

Hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja tehokas kaupunki tarjoaa virkistysalueita, palveluita ja työpaikkoja niin perheille kuin yksinasuvillekin. Vaikka matala rakentaminen voi tuoda tervettä vaihtelua korkeampaan kaupunkikuvaan, laajemmassa mittakaavassa se vaarantaa luontoa, heikentää palveluita ja hankaloittaa liikkumista.

Mikko Saukkomaa

kaupunkisuunnittelun opiskelija

Lontoo, Britannia

