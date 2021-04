Tämä olisi osoitus siitä, että jäsenmaat ja EU kokevat nuorten mielipiteet merkityksellisiksi unionin päätöksenteossa.

Euroopan unioni on jo pitkään tiedostanut, että yksi sen suurimmista haasteista on demokratiavaje: kansalaiset ovat kokeneet unionin liian kaukaiseksi organisaatioksi, jotta siihen olisi mielekästä yrittää vaikuttaa.

Hienoa kuitenkin on, että EU on tehnyt viime vuosina paljon töitä lisätäkseen tunnettavuuttaan etenkin nuorten keskuudessa. Hyvä esimerkki nuoria osallistavasta hankkeesta on komissaari Jutta Urpilaisen pilotoima Youth Sounding Board, jonka tavoitteena on kerätä joukko eurooppalaisia ja muualta maailmasta tulevia nuoria pohtimaan EU:n kansainvälisiä kumppanuuksia koskevia kysymyksiä. Demokratiavajetta ei kuitenkaan voi korjata vain Brysselistä käsin. Jäsenmaiden ja etenkin Suomen on havahduttava etsimään uusia keinoja, joilla kokemusta EU-politiikan legitimiteetistä voisi parantaa.

Ensimmäisten toimenpiteiden kohteena tulisi olla eurooppalainen kansalaisaloite. Suomessa ikäraja sekä eurooppalaisen kansalaisaloitteen vireillepanolle että allekirjoittamiselle on 18 vuotta, vaikka Euroopan komissio on kannustanut jäsenmaitaan laskemaan alaikärajaa 16 vuoteen. Toistaiseksi 18 vuoden ikärajasta ovat poikenneet ainoastaan Itävalta, Kreikka ja Malta.

Eurooppalainen kansalaisaloite on yksi konkreettisimmista tavoista vaikuttaa ruohonjuuritasolta käsin Euroopan unionin politiikkaan. Monet järjestelmän jäykkyydet, kuten ohjauksen puute, ovat kuitenkin johtaneet siihen, että aloitteiden todellinen vaikuttavuus on jäänyt matalaksi.

Kansalaisaloitteeseen liittyvien ikärajojen laskeminen olisi nähdäksemme pieni mutta tarpeellinen ensimmäinen askel kohti järjestelmän suurempaa uudistustyötä. Samalla se olisi osoitus siitä, että jäsenmaat ja EU kokevat nuorten mielipiteet merkityksellisiksi unionin päätöksenteossa.

Henri Kaarakainen

Nella Salminen

hallituksen jäseniä, Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry

