Tukien kohdentaminen täysin uusin perustein koetaan poliittisena riskinä, koska se muuttaisi tukien jakautumista ja sitä kautta tulonjakoa.

Juuso Joona ja Galina Kallio nostivat (HS Vieraskynä 23.4.) esille tärkeitä kysymyksiä siitä, miten ja kenelle maatalouspolitiikkaa tehdään, kuka siitä hyötyy ja millaisen maailman rakentamista valmisteilla olevalla maataloustuki­järjestelmällä tuetaan.

Kysymykset johdattavat maatalouspolitiikan perusasioiden äärelle. Mihin suuntaan ja millä keinoin suomalaista ruoantuotantoa halutaan koko Euroopan elintarviketuotannon rinnalla kehittää? Perusteiltaan kysymys on siitä, mitä arvostamme ja mitä maataloudelta ja ruoka­järjestelmältä haluamme.

Euroopan unionin jäsenyysvuosina 1995–2020 kansallisen maatalouspolitiikkamme keskeinen tavoite on ollut kotimaisen maatalouden olosuhteista aiheutuvan kilpailukykyhaitan kompensoiminen, jotta kotimainen tuotanto pärjäisi unionin yhteismarkkinoilla. Harjoitetulla tukipolitiikalla on saavutettu suuri osa sille asetetuista tavoitteista. Maataloustuotannon taso on säilynyt Suomessa EU-jäsenyyttä edeltävällä tasolla. Tuotannon edellytykset on turvattu maan eri osissa ja eri tuotantosuunnissa, vaikka viljelijäväestön tulokehitys ei ole vastannutkaan tuottajien omia toiveita.

Koronaviruspandemiastakin ruokajärjestelmämme on selvinnyt erittäin hyvin.

Odotukset maatalouspolitiikkaa kohtaan eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään riittävän ja turvallisen ravinnonsaannin varmistamiseen tai maatilojen tulokehityksen turvaamiseen. Maatalouden odotetaan osallistuvan myös ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman säilyttämiseen ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sekä vesien saastumisen, maaperän eroosion ja luonnonvarojen tuhlaamisen estämiseen.

Maatalouspolitiikan uudistus vastaa näihin tarpeisiin puutteellisesti. Se ei sisällä kovin vahvoja työkaluja esimerkiksi maatalouden ilmastopäästöjen kääntämiseksi merkittävään laskuun.

Maatalouspolitiikan rakenteellinen uudistaminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi niin EU:ssa kuin meillä Suomessakin. Unionissa päätösvalta on kasautunut suurille jäsenmaille, jotka saavat merkittävän osan EU:lta saamastaan rahoituksesta maataloustukien muodossa.

Suurten maiden lisäksi monet pienet jäsenmaat, mukaan lukien Suomi, ovat halunneet säilyttää nykyisen tukijärjestelmän. Saavutetuista eduista ei haluta luopua. Tukien kohdentaminen täysin uusin perustein koetaan poliittisena riskinä, koska se muuttaisi tukien jakautumista ja sitä kautta tulonjakoa. Siksi maatalouspolitiikka on jäykkä muutoksille.

Jyrki Niemi

maatalouspolitiikan tutkimusprofessori

Luonnonvarakeskus

