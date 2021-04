Iltalehti kirjoittaa, että Sanna Marinin (sd) hallituksen heikko sisäinen tilanne paljastui puoli­väli­riihessä.

”Asioista ei oikein päästy edes neuvottelemaan, koska puolueet olivat jo lähtökohdiltaan kaukana toisistaan. Puoliväliriihen talouslinjausten sijasta alettiin käydä uusia hallitusneuvotteluja hallituspuolueiden kesken.”

”Hallituksen keskeisin akseli toimii pääministerin ja valtiovarainministerin välillä. – – Pääministerin on luotettava valtiovarainministeriin ja hänen ministeriöönsä ja annettava näille tukensa.”

”Poliittisesti kysymys on siitä, että hallituksen kahden suurimman puolueen välit toimivat. Nykyisen hallituksen vahvan akselin olisi tullut kehittyä Sanna Marinin ja Annika Saarikon välille, vaikka Saarikkoa valtiovarainministerinä onkin edustanut Matti Vanhanen (kesk).”

”Pääministeri näyttää toimineen oman avustajakuntansa ympäröimänä ja luottaen paikoin enemmän sosiaali- ja terveysministeriöön kuin valtiovarainministeriön laskelmiin.”

”Suomen poliittisessa historiassa on monia esimerkkejä siitä, miten vahva pääministerin ja valtiovarainministerin akseli on kannatellut hallitusyhteistyötä. Tämä on toiminut niin sosiaalidemokraattien ja keskustan välillä kuin myös sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen sekä keskustan ja kokoomuksen välillä.”

”Onko tilannetta sekoittanut se, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei ole toiminut valtiovarain­ministerinä vaan siinä roolissa on ollut Matti Vanhanen eräänlaisena ’ottopoikana’?”

”Puheenjohtaja Saarikon olisi pitänyt rohkeasti ottaa valtiovarainministerin salkku itselleen, jos viestintä Vanhasen kanssa ei ole sujunut. – – Marinin hallituksessa on syytä tehdä mittavia uudelleenjärjestelyjä, jos kokoonpano nyt onnistuu jatkamaan.”

Kauppalehti analysoi puoli­väli­riihen venymisen syitä.

”Siihen vaikuttivat varmastikin lähestyvät kuntavaalit ja puolueiden huoli kannatuksestaan, mutta myös taloustilanne. Hallitus yrittää samaan aikaan hoitaa koronakriisiä ja kääntää katsetta tulevaan kasvuun. Katseen suuntaaminen yhtä aikaa lähelle ja kauas ei selvästikään onnistu kivutta.”

”Marin sai aikaan myrskyn Sääty­talolla esittämällä, että menokehykset voisi ylittää vielä vuosina 2022 ja 2023. – – Saarikko pillastui – vaikka myös Vanhanen oli käytännössä esittänyt kehysten ylittämistä: kehysten ulkopuolelle perustettavaa tutkimus- ja kehitysrahastoa.”

”Hallituksen leväperäinen suhtautuminen 1990-luvulla luotuun kehysmenettelyyn on huolestuttava piirre.”