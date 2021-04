Tulevaisuus on sittenkin pelottava: Kiinan tekoälyvalvonta on kuin suoraan 1980-luvun tieteiselokuvasta

Tulevaisuudessa ei yleensä ole niin jännittävää kuin menneisyydessä ennustettiin.

Toistaiseksi tulevaisuus on ollut paha pettymys.

Onhan täällä 2020-luvulla robotteja, niin kuin 1900-luvulla veikkailtiin. Sitä ei kukaan arvannut, että ne ovat kömpelöitä turakkeja, jotka rukoilevat kärsivällisyyttä asioitamme chateissa hoitaessaan.

”Maailman­laajuinen pandemia” kuulosti vielä pari vuotta sitten ihanan dystooppiselta, kun ei tiennyt, että se näyttää keittiön seinältä. Avaruusmatkoja ei kaipaa, kun ei pääse edes Ruotsiin.

Tulevaisuuden ongelma on, että siihen tottuu niin nopeasti. Kiinan kieltä pystyy jo lukemaan vaivattomasti käännös­ohjelmien kautta. Karttaa ei tarvitse enää koskaan. Onhan se nyt hei ihmeellistä! Mutta ei tunnu missään.

Tulevaisuudenkuvatkin ovat yhä ankeampia. Muutama vuosi sitten ennustettiin, että tulevaisuudessa mutustaisimme proteiinin­tarpeeseemme ötököitä (miksi ihmeessä, kun tofukin on keksitty?).

On siinä puolensakin, että täällä tulevaisuudessa on tylsempää kuin luultiin. Ainakin 1980-luvulla tulevaisuus oli melko ikävä. On ihan kiva, että ydinsotia on ollut ennustettua vähemmän.

Sekin on lopulta ihan kiva, että virastojen chattirobotit ovat kömpelöitä turakkeja. Vielä rasittavampaa olisi, jos koskaan ei tietäisi, vastaako verokorttipyyntöihin murhanhimoinen replikantti. Sitä paitsi menneisyyden tulevaisuudessa aina satoi.

Jotain on vanhasta pelottavasta tulevai­suudesta jäljellä. Kiinan rakentama tekoäly­diktatuuri kuuluu asioihin, jotka edelleen tuntuvat ahdistavilta kuin 1980-luvun tie­teiselokuvat.

Kiina katsoi 2010-luvun alussa tulevaan ja alkoi sijoittaa tekoälyyn arvovaltaa ja rahaa. Kiina on kommunistinen valtio, jonka valta perustuu tiukkaan valvontaan ja rautaiseen hallintaan. Siksi se näki, että tekoälyllä voisi valvoa kansaa vielä tarkemmin.

Ehkä jo läheisessä tulevaisuudessa Kiinan algoritmit kykenevät tunnistamaan 1,4 miljardista kansalaisesta jokaisen ja lataamaan heistä muutamassa sekunnissa tarkan profiilin. (Aiheesta lisää viime lauantaina julkaistussa jutussani.)

Dystooppisia valvontajärjestelmiä osattaisiin rakentaa muuallakin. Demokratioissa on onneksi jarruja, joka estävät sen. Kiina painaa kaasua, ja maan valtava koko toimii sen eduksi. Kun Kiina pääsee vauhtiin, sitä on vaikea pysäyttää. Jos Kiinan viime vuosina kasvanut uho ja uhma pelottaa, tulevaisuus voi olla vieläkin pelottavampi.

Kirjoittaja on HS:n Silkkitien kirjeenvaihtaja.