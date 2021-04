Vesihuoltoverkostojen korjauksia on rahoitettava hinnankorotuksin

Vesihuoltomaksujen ennakointi helpottuu, jos vesihuoltolaitokset parantavat omaisuudenhallintaansa. Vesihuoltouudistus auttaa urakassa.

Julkinen sektori vastaa suurelta osin Suomen vesi­huolto­palveluiden tuottamisesta. Merkittävimmät vesi­huolto­laitokset ovat kuntien omistamia osake­yhtiöitä, liike­laitoksia tai kunta­yhtymiä.

Vesihuolto­verkostot ja tuotantolaitokset muodostavat pääosan vesihuolto­laitosten omaisuudesta. Vesihuolto­verkostojen osuus on noin 80 prosenttia. Vesihuollon infrastruktuurin korjausvelka on huomattavan suuri, ja se uhkaa kasvaa tulevina vuosina.

Syksyllä 2020 valmistuneen valtakunnallisen selvityksen perusteella vesihuollon investointitarpeet kaksinkertaistuvat kahdessa vuosikymmenessä. Viime aikoina investointeja on tehty vuosittain noin 400 miljoonalla eurolla. Vesihuolto­laitosten toimintakyvyn ja -edellytysten säilyttäminen vaatii panostuksia kestävään taloudenpitoon ja omaisuuden­hallintaan.

Vesihuolto­lain mukaan palveluista kerättävillä maksuilla pitää voida pitkällä aikavälillä kattaa vesihuolto­laitoksen korjauskustannukset sekä investoinnit uuteen. Etenkin verkostojen saneeraukseen liittyvien investointitarpeiden voimakas kasvu lisää painetta vesihuoltomaksujen korottamiseen.

Kymmenen viime vuoden aikana vesihuolto­maksut ovat nousseet noin kolmen prosentin vuosi­vauhdilla. Jos korotukset pysyvät näin pieninä, verkostojen korjausvelka voi ajan mittaan uhata toimivaa vesihuoltoa.

Vesihuollon toimitus­varmuuden ja palvelun hyvän laadun turvaaminen edellyttää selvästi aiempaa suurempia korotuksia. Korotustarve voi paikoin olla muutaman vuoden aikajänteellä jopa yli kymmenen prosenttia. Esimerkiksi omakotitalon vesihuoltomaksut ovat nyt keskimäärin 600–700 euroa vuodessa, ja summaan voisi tulla 50–100 euron korotus.

Veden käyttäjille on tärkeää, että vesihuoltomaksujen taso on ennakoitavissa. Tämä voi toteutua vain vastuullisella päätöksenteolla, joka pohjautuu pitkän aikavälin suunnitteluun. Vesihuolto-omaisuuden hallintaa on parannettava: jokaisen vesihuolto­laitoksen tulee laatia systemaattinen omaisuuden­hallinnan suunnitelma, joka ohjaa omaisuuden kunnosta huolehtimista ja auttaa pysäyttämään korjausvelan kasvun.

Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristö­palvelut (HSY) laatii kahden vuoden välein investointi­ohjelman, joka muodostetaan omaisuuden kuntoon ja suorituskykyyn liittyvien mittareiden sekä maankäytön kehittymis­ennusteiden perusteella. HSY omistaa lähes 9 000 kilometriä vesihuolto­verkostoa.

Investointiohjelman yhteydessä laaditaan myös kymmeneksi vuodeksi talousmalli, jonka avulla arvioidaan investointien vaikutuksia HSY:n talouteen ja asiakasmaksuihin. Näin turvataan asiakkaiden vesimaksujen pysy­minen kohtuullisina. HSY:n malli voisi sopia muillekin vesihuolto­alan toimijoille.

Maa- ja metsätalous­ministeriö on valmistellut sidosryhmien kanssa kansallista vesihuolto­uudistusta. Tänään keskiviikkona julkistettavassa uudistuksen ohjelmassa kiinnitetään huomiota omaisuuden­hallinnan ja investointi­suunnittelun ohella esimerkiksi alueelliseen yhteistyöhön ja digitalisaatio­valmiuksiin. Uudistuksella halutaan taata vastuullinen, turvallinen ja laadukas vesihuolto, joka on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä.

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa Vesi on meidän -kansalaisaloitteessa toivotaan lainsäädäntöä, joka varmistaa nykyisen vesihuolto-omaisuuden säilymisen julkisen sektorin hallussa. Toimiva vesihuolto on välttämätöntä Suomen asukkaille, elinkeino­elämälle ja esimerkiksi terveydenhuollolle.

Julkisen määräysvallan säilyttäminen vesihuolto­palveluissa on ymmärrettävää ja kannatettavaa. Ovatko kunnat vesihuolto­laitosten omistajina valmiita ylläpitämään ja kehittämään tätä kriittistä infrastruktuuria ammattimaisen taloudenpidon ja omaisuuden­hallinnan avulla lähivuosina, kun kuntien toimintaympäristö muuttuu?

Jaana Husu-Kallio ja Jyrki Kaija

Husu-Kallio on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö. Kaija on HSY:n osastonjohtaja, ja hän oli Vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuosina 2018–2021.

