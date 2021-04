Ilta-Sanomat kirjoittaa, että hallitus­työskentelyssä on ollut ongelmia tällä vaali­kaudella alusta lähtien.

”Keskusta on kipuillut hallituksessa koko ajan: ollako vai eikö olla?”

”Hallitus on niin kaltevalla pohjalla, että ilman koronapandemiaa se olisi kaatunut jo viime syksynä.”

”Pandemian hoidossa pääministeri Sanna Marin (sd) on ollut avainasemassa ja näkyvällä paikalla julkisuudessa – meillä ja muualla. Se on saattanut hämärtää valta-asetelmia hallituksen sisällä. Marin esikuntineen ja luottoministereineen on ottanut valtaa itselleen enemmän kuin monipuoluehallituksessa olisi soveliasta. Marin on saanut vastustajia myös omasta leiristä: liian moni asia menee vain ja ainoastaan Marinin näkemysten mukaan. Varpaita tal­lotaan ja hampaankolot täyttyvät.”

”Keskustan manööveri on varmasti myös pääministerin palauttamista maan pinnalle yhtä paljon kuin puolueen oman profiilin nostamista ennen kuntavaaleja.”

”Politiikan tornien taiston alle jää valitettavasti asia, joka on oikeasti kaikkein tärkein. Taloudellinen kasvu. – – Sopeutuksia ja kurjuutta on luvassa – oli hallituksen kokoonpano sitten mikä tahansa.”

Hufvudstadsbladetin mukaan keskusta on toiminut jo Antti Rinteen (sd) hallituksen alusta asti toisin kuin muut hallitus­puolueet.

”Kun Annika Saarikko seurasi Katri Kulmunia keskustan johdossa, muutos antoi uutta toivoa toimivasta yhteistyöstä kahden suurimman hallituspuolueen välillä. Puheenjohtajavaihdoksen jälkeen hallituksessa oli ensimmäistä kertaa nähtävissä tiettyä harmoniaa. Se olisi voinut jatkua, jos keskustan toiveet vaihdoksen jälkeisestä gallupkannatuksen noususta olisivat toteutuneet.”

”Viiden hallituspuolueen väliset ideologiset erot olivat ilmeisiä jo hallitusneuvottelujen alkaessa, mutta keskusta sai monia tärkeimpiä tavoitteitaan hallitusohjelmaan ja puoluetta pidettiin neuvottelujen voittajana.”

”Keskustalla ei todellakaan olisi pitänyt olla syytä asettua poikkiteloin. Mutta keskustan politiikka ei maita puoluetta aiemmin äänestäneille, ja se näkyy kannatuslukemissa.”

Hämeen Sanomat muistuttaa, että nykyisen hallitus­pohjan taipaleesta odotettiin hankalaa alusta alkaen.

”Ideologisesti erilaiset puolueet sitoutuivat kuitenkin hallitusohjelman taakse, ja vaikka vaikeuksia on toden totta riittänyt, vasta nyt erilaiset aatteelliset erot puskevat pintaan.”

”Ministereitä on vaihtunut, myös pääministeri Sanna Mariniin ja koronapandemia on hallinnut hallituksen tekemistä jo yli vuoden. Muille aiheille ei ole jäänyt oikein tilaa.”