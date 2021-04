Täysin thaimaalaisessakin perheessä äiti tai isä saattaa puhua lapselle pelkästään englantia, jos jompikumpi osaa sitä sujuvasti.

Tsek-bin. Arvatkaapa, millä kielellä tässä tilataan laskua. Vastaus: thaiksi. Tosin perinteisesti lasku tilataan sanoin kep tang. Tang tarkoittaa lanttia ja kep ottamista. Eli otapas lantti.

Mutta ajat ja kielet muuttuvat. Täällä Thaimaassa on kätevästi hoksattu, että turha miettiä, käyttäisikö laskusta englannin­kielisiä sanoja check vai bill. Voi käyttää molempia yhdessä. Thain kielessä ei l-konsonanttia sanota sanan lopussa, joten englannin kielestä omaksutuissa sanoissa se korvataan konsonantilla n. Binin (bill) tapaan pallo on thaiksi bon (ball). Jalkapallo on futbon, vaikka jalka on thaiksi thao.

Anglismeja eli englannin kielestä omaksuttuja sanoja on thaissa paljon. Osa niistä kuvaa asioita, jotka ovat tulleet tutuiksi viime vuosikymmeninä. Näitä ovat vaikkapa compjuutö, noutpäd ja motosai. Kahta ensimmäistä ei tarvinne kääntää, ja viimeinen puolestaan on motorcycle.

Mutta anglismeja käytetään perinteisissäkin asioissa, jopa ruokaan liittyvissä, ja ruokahan on thaimaalaiselle mitä tärkein puheenaihe ja elämänalue. Luulisi esimerkiksi keitosta käytettävän tiukasti thaimaalaista sanaa tom. Ulkomaalaisille sana on tuttu happamahkosta mausteisesta keitosta eli tom yumista. Mutta niinpä vain on keitollekin englannista omaksuttu sana: sup (soup).

Ainakin Bangkokissa vanhemmat toivottavat usein lapsilleen hyvää yötä ilmauksella guud nait, ja erotessa voidaan moikata sanoin bai bai.

Haastattelin taannoin Thaimaan naisten jääkiekkomaajoukkueeseen kuuluvaa teinityttöä lehtijuttua varten. Tyttöä hieman ujostutti puhua thaita videolle, sillä hänen mielestään hänen thainsa on very bad. Tulkkini totesi, että tytön thai on oikein hyvää mutta virallista. Itse kuulin, että tytön englanti puolestaan oli virheetöntä ja oikein sujuvaa.

Tulkkini sanoi, että tämä ei ole kovinkaan epätavallista. Täysin thaimaalaisessakin perheessä äiti tai isä saattaa puhua lapselle pelkästään englantia, jos jompikumpi osaa sitä sujuvasti. Kun usein tällaisten varakkaiden perheiden lapset usein ovat yksityisissä englanninkielisissä kouluissa, monelle nuorelle on luontevampaa puhua englantia kuin thaita.

Itselleni on entistä enemmän tullut mieleen toive, että pitäisimme suomen kielestä huolta. Onhan esimerkiksi pallokin lainasana, mutta haluaisin silti mieluummin potkia sitä kuin boolia, jota taas juon mieluummin. Siitä tulikin mieleen pari kätevää vinkkiä thaimaalaiseen baariin: viini on thaiksi wai (wine) ja olut biö (bier). Laskusta olikin jo puhe.

Kirjoittaja on Thaimaassa asuva toimittaja.