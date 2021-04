Kiinnostavia ovat esimerkiksi erilaiset kasvimassa- ja puukuitupohjaiset ratkaisut.

Suomessa kehitetty ja huippuluokan satoja tuottava kasvuturve on joutunut vilkkaan energiaturvemylläkän sijaiskärsijäksi. Toisin kuin energiaturpeelle, kasvuturpeen käytölle ei ole Suomessa linjattu sen käyttöä rajoittavia päätöksiä tai rajoituksia. Kasvuturpeen kotimainen saatavuus on kuitenkin uhattuna, ja sen tuonti esimerkiksi Venäjältä on yhä todennäköisempää.

Kasvuturve on ylivertainen kasvualusta, jolle ei vielä ole olemassa likimainkaan vastaavien ominaisuuksien vastinetta. Olemme Kauppapuutarhaliitossa etsineet todellisia vaihtoehtoja, ja käynnistimme nyt yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa selvityksen, jonka tavoitteena on kehittää uusia kasvualustavaihtoehtoja ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn ja samalla muuhunkin ammattimaiseen puutarhatuotantoon.

Asiassa edetään kaksivaiheisesti ja ripeästi. Luonnonvarakeskus kartoittaa markkinoilla jo olevat, kasvihuoneviljelyyn soveltuvat kasvualustavaihtoehdot globaalisti. Tämän lisäksi Luonnonvarakeskus selvittää, mitä mahdollisia kehitysvaiheessa olevia kasvualustoja on olemassa. Kiinnostavia ovat esimerkiksi erilaiset kasvimassa- ja puukuitupohjaiset ratkaisut. Huoltovarmuuden näkökulmasta kotimainen lähtömateriaali on erityisen kiinnostava ja ensisijainen vaihtoehto.

Esiselvityksen jälkeen käynnistetään varsinainen tutkimus, johon otetaan mukaan Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan mielenkiintoisimmat, kasvuturvetta korvaavat kotimaisista materiaaleista kehitettävät alustat. Tähän vaiheeseen etsitään yhteistyökumppaneita esimerkiksi metsäteollisuudesta.

Kauppapuutarhaliiton ensisijaisena tavoitteena on turvata kotimaiselle kasvihuoneviljelylle vähintään kasvuturpeen tasoinen kasvualusta. Sanomattakin on selvää, että kasvuturpeen kaltaiselle ympäristöystävälliselle kasvualustalle on valtaisat markkinat maailmalla.

Kasvuturvettakin tarvitaan jatkossa, sillä mahdolliset uudet alustat toimivat parhaiten turveseoksina. Näin voidaan turvata puhtaiden kotimaisten vihannesten ja muiden puutarhatuotteiden saatavuus jatkossakin.

Jyrki Jalkanen

toiminnanjohtaja, Kauppapuutarhaliitto

