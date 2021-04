Pohjois- ja Itä-Suomen hallitusohjelmaankin kirjattu erityisasema EU:n rakennerahastovarojen jakoperusteissa on säilytettävä.

Suomen kestävän kasvun ohjelma on vallannut tilan keskustelussa koronapandemian jälkeisestä rakennustyöstä. Sen varjoon on jäänyt myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi, johon Suomi on valmistellut nyt lausuntokierroksella olevan ohjelmaehdotuksen nimellä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Suomi nousee osaamisella ja innovaatioilla. Oulu on maailmankin mittakaavassa poikkeuksellinen innovaatiokeskittymä. Oulun seudulla tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetaan asukasta kohden eniten Suomessa.

Myös yksityistä rahaa suuntautuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan enemmän kuin muualla Suomessa. Oulun yliopiston rooli koko Pohjois-Suomen osaamishuollossa myös teollisuuden, sivistyksen ja luonnonvarojen käytön osalta on merkittävä.

Rakennerahastot ovat tärkeä osa pohjoisen innovaatiorahoitusta. Itä- ja Pohjois-Suomessa on toimeliasta ja osaavaa väkeä, mutta on maantieteelliseen sijaintiimme liittyviä haasteita, joille emme voi mitään. Siksi Itä- ja Pohjois-Suomella on EU:n rakennerahastovarojen jakoperusteissa erityisasema.

Jos Suomi tekee kansallisia päätöksiä vastoin Suomen vuoden 1994 liittymissopimuksen ja maan hallituksen hallitusohjelman kirjauksia, EU:lla ei ole mitään syytä tunnustaa erityisasemaa jatkossa. Vaarana on, että rahoitus jää Suomeen tulevaisuudessa saamatta.

Alueellamme tuloksia syntyy vuorovaikutuksessa kaupunkien ja syrjäisempien alueiden välillä. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset uudistavat osaamispohjaa tekemällä huippututkimusta ja opetusta, mikä näkyy työnä ja toimeliaisuutena myös alueemme harvaan asutuilla seuduilla.

Oulussa on vuosikymmeniä investoitu Suomen elinvoimaa kasvattavaan osaamiseen. Pitkäjänteinen digitaalisen kyvykkyyden kasvattaminen näkyy maailmanluokan vientituotteina yhä uusilla toimialoilla, viimeisimpinä hyvinvointiteknologia ja autoteollisuuden digitaaliset ratkaisut. Oulun menestys on hyödyksi paitsi muulle Pohjois-Suomelle myös koko Suomelle.

Julkisen rahoituksen on tuotettava hyötyjä koko Suomeen ja sitä tulee jakaa tasapuolisesti ja perustellusti. Kun katsotaan kokonaisuutta, Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema tasapuolistaa – ei vääristä – julkisten varojen kohdentumista maassamme.

Päivi Laajala

Oulun kaupunginjohtaja

Pauli Harju

Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja

Jouko Niinimäki

Oulun yliopiston rehtori

