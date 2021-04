Viime päivinä on ollut keskustelua Helsingin Mäntyniemen alueesta ja siellä sijaitsevista vanhoista huviloista. Niiden purkamista on perusteltu muun muassa tasavallan presidentin virka-asunnon läheisyyden aiheuttamilla turvallisuushaasteilla.

Tarvitseeko presidentti todella tämän paikan elämiseensä? Kauppatorin äärellä on hieno palatsi, jonka ympäristö on rauhallinen, ainakin ilta- ja yöaikaan. Lisäksi on Kultaranta Naantalissa. Aikoinaan presidentti J. K. Paasikivi kieltäytyi muuttamasta Tamminiemeen, koska se oli hänestä aivan liian kaukana.

Kun presidentti vaihtuu joka tapauksessa vuonna 2024, voisi myös Mäntyniemen palatsin avata kulttuuri- ja kahvilakäyttöön.

Jarmo Kalanti

Helsinki

