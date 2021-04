Hyvän työnantajabrändin arvo on usein helpointa nähdä, kun se on jo menetetty.

Nimimerkki Turhautunut työnhakija (HS Mielipide 26.4.) kuvasi huonoja hakijakokemuksiaan julkishallinnon harjoittelupaikoista. Väliaikatietojen puute ja katsekontaktin puuttuminen haastattelutilanteessa ovat ikäviä työelämän ensikosketuksia, joihin syyllistytään myös yksityisellä sektorilla.

Osa ongelmista on teknisiä. Jos yhtä tehtävää kohden saapuu satoja hakemuksia, on päivänselvää, ettei niihin ehdi vastata yksilöllisesti. Prosessin etenemisestä kertova automaattinen massaviestikin on aina parempi kuin täysi hiljaisuus.

Suurempi este hyvälle hakijakokemukselle on usein toisaalla. Toteuttamassamme vuoden 2021 Kansallisessa rekrytointitutkimuksessa alan ammattilaiset pitivät onnistuneen rekrytoinnin kannalta tärkeimpinä tekijöinä työtehtävän määrittelyä, rekrytoivan esihenkilön sitoutumista prosessiin ja rekrytoinnin yhteyttä organisaation strategiaan. Nämä eivät ole tietojärjestelmäkysymyksiä. Ne liittyvät työpaikan kulttuuriin ja kypsyyteen nähdä osaaminen kilpailuetuna.

Keskustelussa hakijakokemuksesta on helppo eksyä detaljeihin, kuten hakijoille lähetettäviin suklaalevyihin. Ne voivatkin olla mieleenpainuva silaus prosessille, jota on pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kehitetty hakijaystävälliseksi.

Tie kestävään hakijakokemukseen alkaa kuitenkin aina sisäisestä keskustelusta siitä, miten tärkeää osaaminen ylipäätään on organisaatiolle.

Osaajapulaa kohtaavilla aloilla rekrytointi on jo pitkään ollut myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua. Suurin ero huonolla asiakas- ja hakijakokemuksella on, että jälkimmäistä kommentoidaan julkisesti toistaiseksi häveliäämmin omaa tai organisaation nimeä mainitsematta. Se ei tarkoita, etteikö hyvä kello kuuluisi kauas – ja paha vielä kauemmaksi.

Hyvän työnantajabrändin arvo on usein helpointa nähdä, kun se on jo menetetty.

Lauri Vaisto

johtava konsultti, Duunitori oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.