Malmin korvaava lentokenttä löytyy läheltä – ja on lähes valmis

Helsinki-Vantaan lentokentän yhdensuuntaisista kiitoradoista pohjoisempi rata on muusta kenttäalueesta etäällä ja se on hyvin kohdistettavissa yleisilmailun käyttöön.

Helsinki-Vantaan lentokentän kolmesta kiitoradasta yksi rata on kohdistettavissa yleisilmailun käyttöön. Tätä ratkaisua ei olisi voitu edes harkita ennen korona-aikaa.

Nykyisillä ja tulevien vuosien arvioiduilla lentoliikenteen määrillä ratkaisu on kuitenkin mahdollinen, ja kentällä on hyvin tilaa sekä liikennelentämiselle että yleisilmailulle. Koronapandemia on vähentänyt etätapaamisten ja -kokousten myötä lentomatkustamista pysyvästi, ja kehitystä tukevat myös ilmastotavoitteet.

Helsinki-Vantaan lentokentän yhdensuuntaisista kiitoradoista pohjoisempi rata (04L/22R) on muusta kenttäalueesta etäällä ja se on hyvin kohdistettavissa yleisilmailun käyttöön. Pienkoneiden lento- ja maaliikenne on ohjattavissa radan ympärillä olevaan alueeseen.

Alueen erillisyys näkyy hyvin Google Mapista. Tarvittaessa alue voidaan rajata kentän muusta alueesta. Alueelle on helppo järjestää oma kulkuyhteytensä.

Turvatoimet voidaan järjestää samalla tavoin kuin Malmin lentokentällä. Alueella on tilaa ainakin sadan pienkoneen rivitalleille.

Valtio voi tällä ratkaisulla lunastaa edullisesti eduskunnassa tehdyn päätöksen Malmin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi. Valtion tulisi määrätä liikennöinti- ja kenttämaksut Malmin tasolle.

Tämän ratkaisun toteuttaminen ei ole kiinni rahasta vaan tahdosta. Nykyisillä lentoliikenteen määrillä on toteutukseen nyt erinomainen tilaisuus.

Tapani J. T. Koski

Senior Advisor, ekonomi, yleisilmailija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.