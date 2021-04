Valtiosääntötuomioistuin ulkoistaisi demokratian päivittäisen huolenpidon juridiselle eliitille ja lisäisi vastakkainasettelua.

Demokratia on vaativa valtio­muoto. Se ei ole vain sääntöjen soveltamista, vielä vähemmän niiden automaattista soveltamista. Demokratia vaatii niin kansalaisilta kuin poliitikoiltakin sääntöjen sisäistämistä ja sen hyväksymistä, että säännöt voivat toisinaan viitata eri suuntaan kuin oman ryhmän etu.

Koska säännöt sisältävät aina tulkintaa, sääntöjen asianmukainen sovel­taminen vaatii harkintaa, johon vaikuttavat myös tulkitsijoiden asenteet. Tämä on normaalia. Olennaista on, kykenevätkö tulkitsijat periaatteessa tekemään eron sääntöjen ja oman arvomaailmansa välillä.

Kun säännöt alistetaan omien arvojen ja etujen puolustamiseen, on demokratiasta jo luovuttu. Tämän kehityksen olemme nähneet Puolassa ja Unkarissa.

On joskus esitetty, että demokratian toimivuuden takaamiseksi olisi syytä perustaa ulkoinen valvontaelin, val­tiosääntötuomioistuin. Ehdotusta on syytä vastustaa.

Valtiosääntötuomioistuin ulkoistaa demokratian päivittäisen huolenpidon juridiselle eliitille. Seurauksena on vastakkainasettelu teknisen asiantuntijuuden ja demokratian toimivuuden kannalta elintärkeän poliittisen kulttuurin välillä. Myös tämä on tuttua Puolasta ja Unkarista.

Anglosaksisen maailman lehdistössä valitetaan usein, että tuomioistuimissa ”vaaleilla valitsematon eliitti” päättää yhteisistä asioista. Ristiriita ammatillisen lainsoveltamisen ja poliittisen kulttuurin välillä on tuhoisaa demokratialle. Heikompi osapuoli ovat tuomioistuimet, jotka usein politisoituvat yhteentörmäyksen jälkeen.

Suomen järjestelmä, jossa perustus­lakivalvonta ohjataan demokraattisesti valituille kansanedustajille itselleen, on siksi huomattavasti parempi kuin tuomioistuimen harjoittama valvonta. Tämä pätee kuitenkin vain niin kauan, kuin kansanedustajat – erityisesti perustuslakivaliokuntaan valitut kansanedustajat – osaavat tehdä eron sääntöjen ja oman ryhmäkannan välillä.

On ollut vuosien varrella rohkaisevaa nähdä, kuinka vastuullisesti valiokunnan jäsenet ovat toimineet. He ovat sitoutuneet sääntöihin tavalla, ­joka tekee heistä demokratian kulmakiviä. Yksittäisiin poikkeuksiin on reagoitu kriittisesti ja tavalla, joka on vahvistanut demokratiaan kuuluvan sääntösidonnaisuuden arvoa. Tämä koskee myös viimeaikaista keskustelua ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) virkasyytteestä ja EU:n elvytyspake­tista.

Sen paremmin eduskunnassa kuin julkisessa mielipiteessä ei ole asetettu kyseenalaiseksi periaatetta, jonka mukaan perustuslain tulkinnassa ei ole kysymys vain oman poliittisen linjan seuraamisesta. Tätä osoittaa valiokunnan pyrkimys yksimielisyyteen, mutta myös sen tunnustaminen, että monissa säännön soveltamista koskevissa kysymyksissä voidaan ottaa vastakkaisia kantoja ilman, että sääntö itsessään joutuisi uhatuksi. Sääntö voi olla suorastaan tarkoituksella muotoiltu sellaiseksi, että se sallii arvovalinnat. Varsinkin perustuslailliset säännöt on tarkoitettu kestämään myös muuttuvia poliittisia olosuhteita.

Aidolle demokratialle elintärkeä sääntöihin sitoutuminen on kuitenkin maailmalla monin tavoin uhattuna – Puolan ja Unkarin ohella näkyvin esimerkki tästä lienevät Yhdysvaltojen vaalijärjestelmään kohdistuneet syytteet. Jos kansalaiset kokevat, että sääntöjen seuraaminen ei lainkaan edusta kansalaismielipidettä tai näyttäytyy vain ”poliittisen eliitin” hämäyksenä, demokratia on tullut tiensä päähän.

Hallitseminen näyttäytyisi vain puolueohjelman tai valtioelimissä johtavan aseman saavuttaneen oligarkian etujen ajamisena. Kyynisyys tuottaisi juuri sen lopputuloksen, josta se poliittista järjestelmää syyttää.

Suomessa on vahva usko perustuslain oikeudenmukaisuuteen ja perustuslakia soveltavien toimijoiden – sekä tuomioistuinten että poliitikkojen – vilpittömään sitoutumiseen yhteisiin pelisääntöihin. Tämä luottamus kestää muutaman kolauksen, mutta sitä ei voi koetella loputtomasti. Jos se rikkoutuu, demokratia on jo menetetty. Sitä ei saada takaisin vain toivomalla, että demokratia olisi pysynyt ehjänä.

Martti Koskenniemi

Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.