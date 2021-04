HS Vision otsikoissa pisteet ovat keino erottua.

Äidinkielen oppi­kirjoissa on painotettu, että otsikon loppuun ei merkitä pistettä. Samaa sanoo kielen­huollon erikois­lehti Kieli­kello. Tämä viisaus on pitänyt pitkään paikkansa, mutta kieli kehittyy, etenkin inter­netissä.

Kun Hesarin talouteen ja tulevaisuuteen keskittyvä uusi HS Visio -osio aloitti maalis­kuussa, yksi sen mukanaan tuomista uudistuksista olivat pisteet otsikoiden perässä.

”Huippujohtaja kielsi poliittiset keskustelut työpaikalla, koska ne pilaavat kaiken. Basecampin johtaja Jason Field sanoo nyt sen, mitä harva kasvuyritys on uskaltanut.” Näin kirjoitti Niclas Storås keskiviikkona Visio-kolumninsa etusivun otsikossa.

Vision otsikoissa pisteet ovat keino erottua. Ne yrittävät kertoa lukijoille siitä, että tässä on muusta Hesarin sisällöstä hieman poikkeavaa sisältöä.

”For sale. Baby shoes. Never worn.” Tämä kuuden sanan novelli on väitetysti Ernest Hemingwayn käsialaa.

Internetissä julkaistun journalismin otsikot muistuttavat nykyisin yhä enemmän tällaisia lyhyitä tarinoita – joskin niiden pitää olla totta. Lukijoiden mielenkiinnon herättämiseen on entistä vähemmän aikaa, ja käytössä on enintään kymmenkunta sanaa. Otsikon pitää vastata jutun sisältöä rehellisesti, olla kiinnostava, eikä se saa jättää arvoituksia, jotka ärsyttävät lukijoita. Kaikkien verkkolehtien otsikoijien pitääkin olla melkoisia sanaseppoja ja tyylitaitureita.

Jos vertaa paperilehtiin, digimaailman otsikot muistuttavat enemmän paperilehden otsikon alla olevia tiivistelmiä eli ingressejä kuin paperilehtien varsinaisia otsikoita. Ennen vanhaan – myös nykyisin – paperissa käytettiin usein kaksisanaisia tai jopa yksisanaisia otsikoita. Internetissä tällaiset lyhyet otsikot eivät ole koskaan toimineet. Lukijat eivät niiden avulla ymmärrä, mistä juttu kertoo – eivätkä lue juttua.

Todennäköisesti lyhyet otsikot eivät ole oikein koskaan paperilehdessäkään palvelleet lukijoiden tiedonjanoa. Mutta sillä ei ole ollut väliä, koska vieressä on jutun sisällön tiivistävä ingressi.

Vaikka pisteet ovat löytäneet tiensä otsikoihin myös muissa tiedotusvälineissä, etenkin nuorten viesteistä Snapchatissa ja muissa pikaviestipalveluissa ne ovat katoamassa.

Kielentutkijat selittävät ilmiötä sillä, että piste viestin lopussa on epäkohtelias. Lauseen loppu kyllä selviää siitä, että viesti on lähetetty. Sen sijaan piste on ylimääräinen asia, viesti tyytymättömyydestä. ”Jää vain ylitöihin” on sävyltään myönteisempi tekstiviesti kuin ”Jää vain ylitöihin.” Älä siis lopeta tekstejäsi pisteeseen, jos haluat olla nuorelle vastaanottajalle ystävällinen

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.