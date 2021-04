Liikenne 12 -suunnitelma on historiallinen. Ensimmäistä kertaa meillä on suunnitelma, jolla liikennejärjestelmää kehitetään vuosikymmen eteenpäin.

Entinen kansliapäällikkö Juhani Korpela esitti näkemyksiään (HS Mielipide 20.4.) valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja EU-rahoituksesta. Niitä on syytä hieman korjata.

Liikenne 12 -suunnitelma on historiallinen. Ensimmäistä kertaa meillä on suunnitelma, jolla liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti vuosikymmen eteenpäin. Se on laadittu parlamentaarisessa ohjauksessa ja laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kaikkien yli yksijäsenisten eduskuntapuolueiden edustajat ovat hyväksyneet suunnitelman. Näin myös tulevien vaalikausien rahoitusraami on turvattu siinä määrin kuin se on mahdollista ylittämättä tulevien eduskuntien perustuslaissa säädettyä budjettivaltaa.

Seuraavaksi Väylävirasto laatii Korpelan kaipaaman investointisuunnitelman. Sitä hyödynnetään muun muassa talousarvioesitysten valmistelussa ja EU-rahoitusta haettaessa.

Uusiin väyläverkon hankkeisiin esitetään Liikenne 12 -suunnitelmassa 3,22 miljardia euroa. Suuria raidehankkeita edistetään Suomi-rata ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöissä, ja itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut ovat käynnissä. Myös Digirata-hanke etenee.

Helsinki–Tampere-raidevälille haettiin EU:n CEF-tukea viime vuonna kahdella hakemuksella. Toisella saatiin rahoitusta, toisella ei. Vuosina 2014–2020 CEF-rahoitusta on saatu yhteensä 56 suomalaiselle liikennehankkeelle sekä liikenteen digitalisointiin.

Suomen valtio, Finavia oyj sekä 20 kuntaa ja kaupunkia omistavat yhdessä Suomi-rata-hankeyhtiön.

On sovittu, että rahoituksensa turvaamiseksi yhtiö hakee ja pyrkii saamaan täysimääräisesti EU:n CEF-rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla olevia taloudellisia tukia ja avustuksia toiminnalleen.

Yhtiö edistää hankkeen suunnittelua niin, että CEF-rahoituksen saamiselle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset tulevilla hakukierroksilla.

Juhapekka Ristola

ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

