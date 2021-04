Sopu kehyksistä on hallitukselle vain välirauha

Karjalainen toteaa, että hallitus­puolueet sopivat viimein keski­viikkona kehys­riihen suurista linjoista.

”Olipa puoliväliriihen paisuminen näihin mittoihin kriisi tai show, taustalla oli paitsi koronapandemian horjuttama hallitusohjelma myös ja erityisesti keskustan kipuilu. Puheenjohtaja Annika Saarikko näyttääkin saaneen hakemansa: ainakin sovusta kertoneessa hallitusviisikon tiedotustilaisuudessa hän oli selkeästi hallituksen kakkosministeri. – – Nyt paikka vain pitää pystyä säilyttämään, jotta vaalien alustan tupailloissa loppuvat puheet punavihreiden apu­puolueesta.”

”Tiukan talouskurin vartijaksi profiloituminen voi hyvinkin ennakoida sitä, että Saarikko on jo päättänyt astua valtiovarainministerin pestiin Matti Vanhasen luopuessa siitä. Kysymys onkin enää siitä, lähteekö Vanhanen jo ennen kuntavaaleja vai vasta niiden jälkeen. Lähtö ennen vaaleja tietäisi keskustan pysymistä otsikoissa vielä tämän kohun laskettuakin. Se olisi tarpeen vaalien alla.”

Iltalehti arvioi, että viikon kapinoinnin jälkeen keskustan palaaminen hallituksen ruotuun ei ole helppoa.

”Miten se selitetään jäsenille ja kannattajille, jos konkreettista tulosta ei ole kovin paljon näyttää?”

”Keskusta on nyt käyttänyt kapina-arsenaalinsa. Neuvottelupöydästä ja hallituksesta ei enää pysty lähtemään ilman täydellistä uskottavuuden menettämistä.”

”Nyt nähty ’hallituskriisi’ on keskustan ja myös muiden hallituspuo­lueiden sekä pääministeri Sanna Ma­rinin (sd) osalta ollut heikko esitys. Runsaan viikon väännön jälkeen tultiin siihen, mistä olisi oikeastaan pitänyt aloittaa.”

Aamulehti pitää toden­näköisenä, että hallituksen vaikeudet jatkuvat.

”Vaikka pääministeri pystyisi jatkossakin toimimaan kokoavana voimana, on oletettavaa, että varsinkin keskustan ja vihreiden yhteiselo samassa hallituksessa käy koko ajan vaikeammaksi.”

”Seuraavaksi painetta hallituksen yhtenäisyyteen luo kuntavaalitulos, joka voi olla joillekin hallituspuolueille paha järkytys. Todellinen koetin­kivi on vastassa syksyllä, kun varsinainen budjettiriihi alkaa.”

Kalevan mukaan kehys­riihessä puhjennut kriisi osoittaa, että hallitus­yhteis­työ on ollut keskustalle vaikeaa.

”Vaikka puolue sai tavoitteensa läpi hallitusohjelmaan, niin kannattajakunnalle asioita on ollut vaikea perustella. Hallitus on näyttäytynyt punavihreänä toimijana, jossa keskustalle on jäänyt kitinä ja apupuolueen osa.”

”Keskusta pelasi rikasta ja köyhää. – – Onko tulos uskottava, se nähdään kuntavaaleissa.”