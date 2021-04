Sähköautopalon vahingot korvataan samalla logiikalla kuin bensiinillä, dieselillä tai vaikkapa kaasulla kulkevan auton palovahingot.

Aarre Aaltonen (HS Mielipide 27.4.) kysyi, kuka korvaa sähköautopalon vahingot. Palon osalta autovakuutusten ehdoissa ei erotella eri käyttövoimia mitenkään, eli sähköautopalon vahingot korvataan samalla logiikalla kuin bensiinillä, dieselillä tai vaikkapa kaasulla kulkevan auton palovahingot.

Sähkö käyttövoimana mainitaan eri autovakuutusehdoissa yleensä yhdessä kohdassa: autopalvelu- tai hinausvakuutuksesta ei korvata hinausta, jos syynä on akun ajaminen tyhjäksi.

Suomessa palaa vuosittain yli 2 000 liikennevälinettä, joista noin 1 300 on henkilöautoja. Autopalo on niin tavanomainen tapahtuma, että ne uutisoidaan yleensä paikallislehden pikku-uutisena, jos sielläkään. Sähköautopalot on uutisoitu näyttävästi, mikä ruokkii mielikuvaa, että sähköauto olisi jotenkin erityisen syttymisherkkä, vaikka näin ei tilastojen valossa ole.

Aaltonen kysyi myös, onko taloyhtiö vastuussa, jos esimerkiksi taloyhtiön latauspisteen laitteistossa voidaan todeta puutteita ja auto palaa. Jos tulipalon voidaan osoittaa tapahtuneen näiden puutteiden vuoksi, asennuksen tekijä tai sähkölaitteiston haltija on korvausvelvollinen. Tässäkään ei ole kyse käyttövoimasta: sama vastuuperiaate pätee autojen lämmittämiseen sähköllä.

Ennen lataamista kannattaa käydä taloyhtiön vakuutusehdot läpi: ainakin yksi vakuutusyhtiö Suomessa vaatii, että jos kiinteistön sähköverkkoa käytetään autojen lataukseen, on ennen latauksen sallimista tarkistettava olemassa olevien asennusten soveltuvuus ja tarkastuksista on esitettävä sähköasennusliikkeen kirjallinen todistus pyydettäessä. Tämä on järkevää tehdä, vaikkei vakuutusyhtiö sitä vaatisikaan. Vanha pistorasia on turvallisuusriski etenkin, jos se on kiinni paikassa, josta palo pääsee leviämään.

Vaivattomin ja myös turvallisin tapa ladata sähköauto on käyttää siihen suunniteltua, ammattilaisen asentamaa liitäntäpistettä.

Vesa Linja-aho

ryhmä- ja viestintäpäällikkö, Sähköalan standardointijärjestö Sesko ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.