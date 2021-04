Liikunta-alalla on jo pitkään kipuiltu ongelmallisten tutkintonimikkeiden kanssa. Liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tutkintonimike on liikunnanohjaaja (amk). Hän on asiantuntija, jolla on valmiudet toimia vastuullisissa tehtävissä liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun toimialoilla.

Nykyinen tutkintonimike kuitenkin pelkistää koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä mielikuvissa liian suppeiksi ja jättää asiantuntija- ja kehittämisosaamisen näkymättömiin. Kuka tahansa voi nimittää itseään liikunnanohjaajaksi, ja lisäksi se on helppo sekoittaa liikunnanohjauksen perustutkintoon, joka on toisen asteen tutkinto.

Tutkintonimikkeen merkitystä ei voi väheksyä. Se tukee opiskelijan ammatti-identiteetin syntymistä sekä kiinnittymistä opintoihin ja työelämään. Lisäksi se on yksi statusviestinnän välineistä, kun kamppaillaan asiantuntijatehtävistä toisten korkeakoulutettujen kanssa. Epämääräinen tutkintonimike ei palvele myöskään työnantajaa, joka etsii sopivinta rekrytoitavaa.

Teemu Lehmusto

liikunnan ja hyvinvoinnin lehtori

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus

