Avioliittoon pakottaminen on sukupuolittunutta väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkaus. Pakkoavioliittoja esiintyy myös Suomessa.

Avioliittoon pakottamista ei ole Suomessa erikseen säädetty rangaistavaksi eikä avioliittolaki huomioi pakkoavioliittoja. Yksittäisissä tapauksissa on sovellettu ihmiskauppalainsäädäntöä. Tämä ei riitä turvaamaan uhrien oikeuksia eikä saattamaan tekijöitä rikosvastuuseen, sillä ihmiskauppapykälä ei sovellu kaikkiin pakkoavioliittotapauksiin. Tuomioita on vain muutama, ja harva tapaus etenee oikeuteen, kuten HS toi esiin ansiokkaassa jutussaan (Sunnuntai 25.4.).

Istanbulin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti avioliittoon pakottaminen on säädettävä erikseen rangaistavaksi rikoslaissa ja pakkoavioliiton purkaminen myös muutoin kuin avioeron kautta on mahdollistettava. Suomen valtion on suojeltava pakkoavioliiton uhreja.

Natalie Gerbert

Kriisikeskus Monikan johtaja, Monika-Naiset liitto

Johanna Latvala

sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö, Ihmisoikeusliitto

