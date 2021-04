Ilja Repinin ukrainalaisuuden sivuuttaminen on osa Venäjän harjoittamaa kulttuurista omimista

Venäjän näkökulmasta kirjoitetulla historialla on vuosisatojen ajan ollut monopoliasema määritellä Ukrainan kulttuurihistoriaa.

Taidemaalari Ilja Repinin teoksia on esillä Ateneumin taidemuseossa Helsingissä.­

Ilja Repin -näyttely Ateneumissa on saanut ansaitsemansa suuren huomion suomalaisessa mediassa.

Sekä näyttelyn omassa esittelyssä – vaikka taiteilijan mainitaankin syntyneen nykyisen Ukrainan alueella – että Harri Mäcklinin kirjoittamassa jutussa (HS 27.4.) on merkille pantavaa, että Repinistä kirjoitetaan yksinomaan venäläisenä taiteilijana.

Ilja Repin syntyi ukrainalaiseen kasakkasukuun Harkovan lähistöllä ja vietti nuoruutensa Ukrainassa. Keskeinen osa hänen tuotantoaan kumpusi ukrainalaisista motiiveista. Vaikka Repin muutti nuorena nykyisen Venäjän alueelle, hän piti koko elämänsä ajan yllä tiiviitä suhteita Ukrainaan, tuki synnyinmaansa kulttuurielämää ja otti osaa ukrainalaisten taiteilijoiden toimintaan.

Esimerkiksi Repinin merkkiteos Zaporogit kirjoittavat pilkkakirjettä Turkin sulttaanille on autonomisen ukrainalaisen vuosina 1649–1764 toimineen kasakkavaltion historian kuvaus.

Zaporižžjan kasakat ovat kulttuurihistoriallisesti ukrainalaisen kansallisuusaatteen ytimessä, sillä oleellisena osana heidän kulttuuriaan oli itsenäisyyden tavoittelu suhteessa silloiseen Venäjän, Puolan sekä Osmanien valtakunnan ylivaltaan Ukrainan alueella.

Ukrainan kulttuurihistoriaa on oleellisilta osin määrittänyt Venäjän imperiumin harjoittama järjestelmällinen Ukrainan venäläistäminen. Sen voidaan katsoa alkaneen Pietari Suuren toimeenpanemana 1700-luvulla, kun Ukrainan kirjakieltä, kansallisuusaatetta ja kulttuuria alettiin tukahduttaa yhä vahvemmin.

Venäjän harjoittaman Ukrainan kulttuurin sortamisen ideologiana toimi panslavismi ja isovenäläisyys. Siinä Ukraina nähtiin erottamattomana osana Venäjää, niin sanottuna Vähä-Venäjänä.

Ilja Repin, Nikolai Gogol ja monet muut 1800-luvun ukrainalaiset taiteilijat olivat aikansa tuotteita ja näkivät itsensä sekä ukrainalaisina että venäläisinä taiteilijoina. Repinin ja myös Gogolin läheinen side Ukrainaan on kuitenkin laajasti dokumentoitu.

Lisäksi on huomattava, että 1800-luvulla olisi ollut mahdotonta välttää valtiollinen sensuuri pelkästään ukrainalaiseksi identifioituvana taiteilijana.

Aihe on erittäin ajankohtainen Itä-Ukrainan sodan sekä Venäjän vuonna 2014 tekemän Krimin laittoman valtauksen vuoksi.

Isovenäläinen kulttuuripolitiikka on edelleen osa Venäjän luomaa narratiivia, jossa Ukrainan kulttuurihistoriaa ei suostuta näkemään omana subjektina. Esimerkiksi venäjänkielisessä Wikipediassa Repin on venäläinen taiteilija, kun taas ukrainankielisessä Wikipediassa hän on ukrainalainen.

Itsenäisen Ukrainan aikana on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon ukrainalaisen historiankirjoituksen näkemys ukrainalaisista taiteilijoista.

Lukas Stasevskij

suomalais-ukrainalainen muusikko, Helsinki

