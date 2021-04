Pasilan asema on vilkas liikenteen solmukohta ja Tripla Helsingin uusi keskusta.

Toivoisin Helsingin seudun liikenteen (HSL) palvelupistettä, pääpostia sekä Kelan ja Verohallinnon palveluita Helsingin kauppakeskus Triplaan.

Pasilan rautatieasema on vilkas liikenteen solmukohta. HSL:n ainoa oma palvelupiste sijaitsee Helsingin päärautatieasemalla. Helsingin pääposti lakkautettiin Postitalosta viime kesänä.

Postin palvelut siirtyivät joukkoliikenteellä huonosti saavutettavaan ja syrjäiseen Kasarmitorin Postiin. Triplan K-Supermarketissa on pieni Postin palvelupiste. HSL-palvelupisteen ja pääpostin luonnollinen palvelupaikka on saavutettavuuden kannalta Triplassa.

Triplan ympäristöön ja lähialueelle muuttaa tuhansia uusia asukkaita, puhumattakaan radanvarren kasvualueille lähivuosina rakennettavista asuinalueista. Kelan ja Verohallinnon eri-ikäisille asiakasryhmille helpoiten ja sujuvasti saavutettavat palvelupisteet kannattaa sijoittaa Triplaan.

Palvelupisteet on sijoitettava ihmisten luonnollisille reiteille ja paikkoihin, joissa asiakkaat muutenkin hoitavat arjen ostokset. Tripla on Helsingin uusi keskusta, ja sinne on helppo saapua joukkoliikenteellä. Kauppakeskuksessa on kätevä hoitaa kaikki arjen asiat, minkä vuoksi Tripla on paras paikka myös palvelupisteille.

Kim Väisänen

Helsinki

