Työterveysneuvotteluissa on tapahtunut viime vuosina selvää myönteistä kehitystä, kiitos työterveyshuollon ja työpaikkojen tiiviin yhteistyön.

Työterveyslaitoksen edustajat kirjoittivat psykologisesta turvallisuudesta työpaikoilla (HS Mielipide 28.4.). Termi on itselleni tuttu ja sen sisältö vielä tutumpi.

Oma näköalapaikkani työelämään koostuu työkykyasioiden hoitamisesta ja 2–3 kertaa viikossa työterveysneuvottelun vetämisestä. Siihen osallistuvat työntekijä, jonka työkykyasiasta puhutaan, sekä työnantajan edustus, usein esihenkilö ja HR-taho.

Näissä neuvotteluissa ja niiden valmistelussa korostuu psykologisen turvallisuuden merkitys. Työntekijän terveydentila voi olla hyvinkin heikko ja hoidettavat sairaudet vaikeita. Usein on myös sellaisia, joista toipumisessa ei ole ennustettavissa selvää aikataulua ja joista ei aina toivuta täysin entiselleen. Työ on kuitenkin terapiaa, ja työhön paluu lähtökohtaisesti tukee ja parantaa työ- ja toimintakykyä eli kuntouttaa.

Työterveysneuvotteluissa on tapahtunut viime vuosina selvää myönteistä kehitystä, kiitos työterveyshuollon ja työpaikkojen tiiviin yhteistyön. Usein syntyy vahvasti tunnelma, että puhutaan samaa kieltä ja tavoite on sama: työntekijän ja sitä kautta myös työnantajan paras. Tämä on erityisen tärkeää pitkäkestoisen sairauspoissaolon yhteydessä eli olosuhteissa, jotka jo itsessään etäännyttävät työyhteisöstä ja nostavat rimaa palata työelämään. Aihe on tärkeä inhimillisesti, terveydellisesti ja taloudellisesti.

Osalla työnantajista on tässä vielä opeteltavaa. Toivottavasti emme kuule enää jatkossa, että työnantaja sanoo sairauslomalla olevalle työntekijälle: ”Tule sitten takaisin, kun olet 110-prosenttisessa kunnossa.”

Tämän huonompaa tapaa tsempata työkykyongelmissa painiskelevaa työntekijää on vaikea keksiä.

Tuomas Niemelä

työterveyslääkäri, Heltti oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.