Suomi on iso metsästysmaa, mutta riistaa on verrattain vähän

Esimerkiksi Saksassa sorkkaeläimiä on noin 15 kertaa enemmän kuin Suomessa.

Eeva Väänänen ehdotti mielipidekirjoituksessaan (HS 15.4.) valkohäntäpeurojen määrän merkittävää vähentämistä. Hän suositteli, että Suomea pitäisi profiloida riistamaaksi, sillä ”meillä todella on, mistä ottaa”.

Tosiasia on se, että meillä ei ole, mistä ottaa. Väänänen otti vertailukohdaksi Saksan. Saksassa on noin 300 000 metsästäjää. En tiedä, kuinka moni heistä metsästää aktiivisesti. Suomessa on hieman yli 300 000 metsästyskortin lunastanutta, joista noin 200 000 metsästää enemmän tai vähemmän aktiivisesti.

Saksassa metsästetään vuosittain sorkkaeläimiä – eli hirvieläimiä ja villisikoja – yhteensä noin 2,3 miljoonaa yksilöä. Jos siellä isoa riistaa metsästää noin 150 000 metsästäjää, saalis on keskimäärin noin 15 sorkkaeläintä metsästäjää kohti. Se ei ihan sovi yhden perheen pakastimeen. Siitä riittää lihaa myös myyntiin.

Suomessa sorkkaeläimiä metsästetään vuosittain noin 130 000 yksilöä. Niitä metsästää samoin noin 150 000 metsästäjää. Saalis on keskimäärin alle yksi eläin metsästäjää kohti. Se mahtuu hyvin perheen pakastimeen, jos metsästäjä vielä lahjoittaa vähän lihaa hyville ystäville.

Jos Väänäsen ehdotuksen mukaan metsästysmääriä nostettaisiin niin, että lihaa tulisi enemmän markkinoille, vaikkapa kaksinkertaisesti, meiltä loppuisivat hirvieläimet hyvin nopeasti.

Sorkkaeläinten yhteenlaskettu talvikanta on Suomessa noin 250 000 yksilöä. Saksan vastaava luku on yli 3,5 miljoonaa. Saksan maapinta-ala on hiukan Suomen pinta-alaa suurempi, ja metsäpinta-ala melko paljon Suomen pinta-alaa pienempi. Saksassa sorkkaeläimiä on noin 15 kertaa enemmän kuin Suomessa. Siinä on, mistä ottaa.

Suomi on suuri metsästysmaa mutta pieni riistamaa. Meillä on väkilukuun suhteutettuna metsästäjiä toiseksi eniten Euroopassa. Euroopassa on hyvin harvoja maita, joissa riistaa on pinta-alaan suhteutettuna vähemmän kuin meillä.

Hannu S. Laine

Hausjärvi

