Ulkosuomalaisena olen joutunut tai päässyt käymään Suomessa myös korona-aikana joskus iloisemmissa, joskus varsin surullisissa merkeissä. Viruksen leviämisen estämiseksi testit niin lähtiessä kuin tullessakin ovat erittäin tärkeitä, eikä minulla ole niitä vastaan sinällään mitään, pikemminkin päinvastoin.

Ymmärrän myös hyvin, että ”huvin vuoksi” tehtävät testit eivät pääsääntöisesti kuulu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Hämmästystä on lähinnä herättänyt yksityisten lääkäriasemien hinnoittelu. PCR-testi maksaa yli 250 euroa. Kaipa tässä on takana se ajattelu, että joka voi maksaa lennoista, voi maksaa myös testeistä. Vertailun vuoksi täällä pienessä mutta kalliissa Keski-Euroopan maassa sama testi yksityisessä laboratoriossa tehtynä maksaa 59 euroa todistuksineen kaikkineen. Halvemmallakin kuulemma on joku saanut. Suomessa katteet ovat ilmeisesti kohdallaan.

Heikki Kivistö

Luxemburg

