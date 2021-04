Alueita ei voi eikä pidä asettaa toisiaan vastaan.

Tiina Hörkkö ja Mikko Vatka puolustivat (HS Mielipide 28.4.) Punavuoren Betanian nuorisotyön siirtämistä Oodiin alhaisilla kävijämäärillä ja resurssipulalla.

Nuorisotyön vaikuttavuus tulee mitata muutenkin kuin numeraalisesti – se on sisällöltään paljon enemmän kuin tilastolaskentaa ja kulunvalvontaa. Erikokoisilla alueilla on omat tarpeensa. Nuoret ovat jo löytäneet Oodin, eikä tilastollista vertailua pitäisi näin ollen edes tehdä. Nuorisotyössä on tärkeää tehdä yhteistyötä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa, mutta nuorisopalvelut eivät voi kuitenkaan ulkoistaa tehtäväänsä muille toimijoille. Nuorisotyö ei ole pelkästään tulipalojen sammuttelua vaan se on pitkäjänteistä ja kohdennettua työtä. Se perustuu luottamukseen ja läsnäoloon. Nuorisotyön merkitys on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa, alakouluiässä luotu lapsen ja ohjaajan välinen suhde voi kestää läpi elämän.

Päätöksentekoprosessissa ei ole kuultu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa missään vaiheessa. Asia on toteutettu virkamiestyönä kaikessa hiljaisuudessa. Resurssipula ja ydinkeskustan tilatarve on ollut nuorisopalvelujohdon tiedossa. Siltikään se ei ole varautunut asiaan riittävästi laatiessaan talousarvioesitystä lautakunnalle tälle vuodelle. Jalkautuvan nuorisotyön lisäksi nuoret tarvitsevat avoimia ei-kaupallisia tiloja. Betanian tiloista ei ole koitunut vuokrakustannuksia nuorisopalveluille. Ruoholahden ja Lauttasaaren nuorisotalo palvelee Punavuoren alakouluikäisiä nuoria huonosti välimatkoista johtuen. Tuttuja ja turvallisia nuoriso-ohjaajia unohtamatta.

Lisäksi kaupungin tulee vastata vieressä olevien uusien alueiden tilatarpeeseen. Eteläinen Helsinki rakentuu lähivuosina lisää, ja myös kantakaupungin lapsilla tulee olla oikeus lähinuorisotyöhön.

Punavuoren Betaniassa nuorisotyötä on tehty kauan, eikä sen toimintaa siellä tule lakkauttaa. Nuorisotyötä tarvitaan kaikkialla Helsingissä. Alueita ei voi eikä tule asettaa toisiaan vastaan. Nuorisotyö ei voi enää syödä itseään sisältä.

Sami (Frank) Muttilainen

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

kaupunginvaltuutettu (vas), nuoriso-ohjaaja, Helsinki

