Nuorten miesten lomamatkan välilasku Kiovaan sai uuden merkityksen Tšernobylin onnettomuuden mittasuhteiden ja seuraamusten valjettua.

Ylioppilas­kirjoitukset takana – ja elämä edessä. Huhtikuussa 35 vuotta sitten matkasin kahden luokkatoverini kanssa Rodoksen lomasaarelle Kreikkaan. Viikko oli varattu häthätää aikuisikään ehtineen poikamiesporukan hauskanpitoon.

Syystä tai toisesta Finnairin kone teki menomatkalla välilaskun Kiovassa Ukrainassa. Kyse oli kaiketi polttoainetäydennyksestä.

Keväällä 1986 elettiin aikaa, jolloin uutisia ei luettu matkapuhelimen ruudulta. Niinpä tieto Neuvostoliitossa tapahtuneesta ydinvoimala­turmasta tavoitti meidätkin kesken lomaviikon hotellissa kiertävänä kuulopuheena.

Myöhemmin kävi ilmi, että epämääräisiä olivat tiedot tapahtuneesta koti-Suomessakin.

Toimittaja Anu Nousiainen kertoo tuoreessa HS:n Kuukausiliitteessä vahvan aikalaiskokemuksen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta. Juttu kuvaa jännitystarinan lailla evakuointi­operaatiota, jolla joukko suomalaisia rakennusmiehiä haettiin turvaan Kiovasta.

Ukrainan – tuolloin vielä sosialistisen neuvostotasavallan – pääkaupunki sijaitsee vain sadan kilometrin päässä räjähtäneestä Tšernobylin nelosreaktorista.

Vapunaattona 1986 reaktori paloi, ja tuulen suunta oli kääntymässä kohti Kiovaa.

Kaikkien aikojen vakavin ydinvoimalaturma ei keskeyttänyt nuoren miehen huoletonta lomailua. Onnettomuuden vakavuutta, vaikutusaluetta tai muutakaan merkitystä oli vaikea hahmottaa.

Toki muistan uutistietojen epämääräisyyden vaivanneen. Hetken huolikin käväisi.

Tärkeäksi, nuoren ihmisen maailmankuvaa muuttaneeksi sukupolvikokemukseksi Tšernobyl kasvoi vasta onnettomuuden mittasuhteiden ja seuraamusten valjettua. Välilasku Kiovaan sai tässä maisemassa uuden merkityksen. Selvisi sekin, miksi paluumatkalla lentokoneen tankkaus tapahtui jossain toisaalla.

Vappuna 2021 Tšernobylin tarina on yhä tärkeä. Pari vuotta sitten valmistunut HBO:n minisarja on tehnyt dramaattisen tapahtumasarjan eläväksi myös nuoremmille sukupolville. Onnettomuuteen tiivistyy yhä totalitaarisen suurvaltakulissin romahdus, välinpitämättömyys niin turvallisuuskulttuuria kuin ihmisuhrejakin kohtaan. Suomi haki omansa kotiin Kiovasta, mutta Neuvosto­liitto altisti miljoonat kansalaisensa tappavalle säteilylle.

Tšernobyl oli salailukulttuurin vararikko, jonka opetus on kaikkien vallanpitäjien kaikkialla maailmassa edelleen syytä pitää mielessään.

Koronaviruspandemia on meidän aikamme Tšernobyl, vaikka kyse ei olekaan ydinonnettomuuden kaltaisesta yksittäisestä suurkatastrofista tai siihen johtaneista laiminlyönneistä.

Pandemia on sukupolvikokemus, joka on vaikuttanut laajasti ihmisten elämään ympäri maailman. Se paljasti, ettemme olekaan yhteiskuntina kaikkivoipia, vaan helposti haavoittuvia. Koronavirus on haastanut hallitukset, rangaissut laiminlyönneistä ja testannut tahtoa suojella kansalaisia pahimmalta. Kuten reaktoripaloa, myöskään virusta ei ole taltutettu salailulla ja valheilla.

Tässäkin sammutustyössä tehdään virheitä, joilla on hintansa.

Monet Anu Nousiaisen tarinan päähenkilöistä sairastuivat myöhemmissä elämänvaiheissaan syöpään. Mikä oli sattumaa, mikä säteilyn syytä?

Kollektiivinen kriisi jättää aina jälkensä ihmisiin ja yhteiskuntiin. Se nähtiin myös 1990-luvun alun laman jälkeen. Taloudellisen romahduksen hintaa maksavat edelleen seuraavat sukupolvet, kun huono-osaisuus periytyy.

Tulevina vuosina edessä on sen arviointi, millaisten vahinkojen äärelle päädymme poikkeusaikojen jäljiltä. Erityistä huolta on nytkin syytä kantaa lasten, nuorten ja valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien tulevaisuudesta.

Mikä kaikki lopulta johtui pandemiasta, sitä emme varmuudella koskaan tiedä.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.