Kaikkien on noudatettava varovaisuutta kevyen liikenteen väylillä

Mikael Fogelholm (HS Mielipide 28.4.) on oikeassa siinä, että kävelijöiden on noudatettava varovaisuutta. Nopeilla polkupyörillä, mopedeilla ja potkulaudoilla liikkuvien on kuitenkin oltava varuillaan vielä enemmän, sillä jalankulkija ei voi törmätessään yleensä aiheuttaa vahinkoa.

Fogelholmin ideaalissa kevyen liikenteen väylillä suoritetaan pelkästään siirtymistä pisteestä A pisteeseen B. Lapset mutta myös aikuiset voivat liikkua ryhmässä, pysähtyä ja pyrähtää väylän laitaan katsomaan jotain asiaa tai kävelyttää koiraa. Täysin arvaamattoman ryhmän muodostavat juuri rattaista nousseet taaperot ja apupyörillä liikkuvat lapset.

Pelkästään nämä ilmiöt siirtävät päävastuun turvallisuudesta pyöräilijälle. Jarrulla ja järjellä siitä selvitään – ainakin itse olen selvinnyt.

Ilkka Ylönen

Vantaa

